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WM 2026 - Mit Schlager und Lunchpaketen: DFB-Team sponsert Fanbusse zum Metlife Stadium
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: DFB-Gruppe - Hummels überrascht mit stärkstem Gegner
Videoclip • 01:45 Min
Die deutsche Nationalmannschaft sorgt für ausgewählte Mitglieder des Fanclubs für eine entspannte Anreise zum Spiel gegen Ecuador.
Launige Schlagermusik, leckere Lunchpakete - und Busfahrer im DFB-Dress: Gut 600 deutsche Fans kommen im Rahmen des letzten Gruppenspiels auf besonders komfortable Weise ins MetLife Stadium in New Jersey.
Auf Initiative des Mannschaftsrates um Kapitän Joshua Kimmich werden bei der Partie gegen Ecuador am 25. Juni acht gecharterte Busse die ausgewählten Mitglieder des Fanclubs Nationalmannschaft zur Arena im Osten von New York fahren und später auch wieder zurückbringen.
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DFB-Team: Mannschaftsrat bezahlt Anreisen aus eigener Tasche
"Ich muss unseren Mannschaftsrat loben", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig bei der Eröffnung des German House of Soccer im Herzen von Manhattan. Die Idee sei "aus der Gruppe heraus entstanden, als die ersten Meldungen publik wurden, wie teuer die An- und Abreisen sind".
Die 30-minütige Zugfahrt von Manhattan zum MetLife Stadium in New Jersey kostet während des Turniers 98 US-Dollar, der übliche Fahrpreis für Hin- und Rückfahrt beträgt 12,90 Dollar.
Kimmich sei im Namen des Teams auf die DFB-Spitze zugekommen. "Ich sag es mal platt, er hat gesagt, dass Geld hier keine Rolle spielen darf", erzählte Rettig: "Die Gruppe hat viel Geld in den Topf geschmissen." Neben der besonderen Busfahrt, bei der Schlagermusik gespielt werden soll und Lunchpakete ausgeteilt werden sollen, wolle das Team vor allem "den Fans auch einen Sieg schenken".
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