WM 2026: "Wer hat gesagt, Amerika ist kein Fußball-Land?" - Pressestimmen zum Sieg der USA

Die Nationalmannschaft der USA startet furios in die Weltmeisterschaft und feiert beim 4:1 (3:0) gegen Paraguay eine große "Party" zum Auftakt.

USA

New York Times: "Die USA legten bei der Weltmeisterschaft 2026 einen fulminanten, nahezu makellosen Start hin und besiegten Paraguay im Auftaktspiel im SoFi Stadium in der Nähe von Los Angeles mit 4:1. Nach acht langen Jahren des Wartens und unter dem Druck immenser Erwartungen wurde Stürmerstar Christian Pulisic dem Moment gerecht; er bereitete zwei frühe Tore vor, die die begeisterten 70.492 Zuschauer in Ekstase versetzten."

Los Angeles Times: "Es war ein Spiel, auf das acht Jahre lang hingearbeitet worden war. Das erste WM-Spiel auf amerikanischem Boden seit mehr als einer Generation und der Auftakt zu einem Turnier, das das Potenzial hat, die Zukunft des Fußballs in diesem Land für die nächste Generation zu prägen. Und die USA nutzten diese Chance am Freitag voll aus."

CNN: "Es ist eine Party in the USA: Die Amerikaner dominieren Paraguay im Auftaktspiel der Weltmeisterschaft."

ESPN: "Die amerikanische Nationalmannschaft hatte auf den Start dieser Weltmeisterschaft gewartet, was einer Ewigkeit gleichkam. Als der Moment endlich gekommen war, lautete die große Frage: Würden sie den Erwartungen gerecht werden und den US-Fans einen Grund zum Feiern geben? Das taten sie tatsächlich und errangen einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Paraguay in einem WM-Auftaktspiel, das für die Co-Gastgeber des Turniers nahezu alle Erwartungen erfüllte."

New York Post: "Wer hat gesagt, Amerika sei kein Fußballland? Denn an diesem sternenübersäten Abend vor ausverkauftem Haus und vor einem mit Stars gespickten Publikum in Los Angeles spielte die amerikanische Nationalmannschaft genau die Art von Fußball, die man am ehesten mit Brasilien in Verbindung bringt. Der 4:1-Kantersieg gegen Paraguay und der schöne, flüssige, unerbittliche Fußball, den sie gespielt haben, werden Kinder im ganzen Land dazu bringen, den Ball zu kicken und sie nachzuahmen."

USA Today: "So schmeißt man eine Party. Die amerikanische Nationalmannschaft startete mit einer mitreißenden Leistung in die Weltmeisterschaft, die die Fans im ganzen Land begeistern und den schlechten Ruf, der das Turnier bisher begleitet hat, ein wenig vergessen lassen wird."