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WM 2026 - Musiala-Debatte rund um DFB-Team: Matthäus kontert Klopp und Müller
Aktualisiert:von SID
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WM 2026: Plötzlich crasht Nagelsmann den Kanzler-Anruf
Videoclip • 01:22 Min
Hilft er der deutschen Nationalmannschaft auch "mit 70 Prozent", wie Bundestrainer Julian Nagelsmann kürzlich sagte?
Oder sollte Zauberfuß Jamal Musiala zum WM-Auftakt am Sonntag gegen Außenseiter Curacao (ab 19 Uhr im Livestream auf Joyn) nicht besser Platz machen für einen formstarken Spieler wie Deniz Undav? Der Münchner scheidet die Geister und entzweit die Experten.
Während sich Jürgen Klopp und Thomas Müller bei "MagentaTV" für die Undav-Variante stark machten, widerspricht "RTL"-Experte Lothar Matthäus in "Bild" vehement.
Er habe sich "sehr gewundert" über Klopp und Müller, sagte der deutsche Rekordnationalspieler: "Ich akzeptiere ihre Meinung, möchte es aber so nicht stehen lassen. Da fehlt mir das Feingefühl."
Klopp, ergänzte Matthäus, "sollte es eigentlich wissen: Um eine erfolgreiche WM zu spielen, braucht Deutschland die Qualität eines Musiala. Darum muss man ihm nun Vertrauen und die Spielzeit geben."
Überhaupt sieht der 65-Jährige Klopps Expertenrolle kritisch. Seine Äußerungen machten Nagelsmann "die Arbeit nicht gerade leichter. Ich möchte mal sehen, was Kloppo gesagt hätte, wenn ein Experte ihm vor einem wichtigen Champions-League-Spiel geraten hätte, einen seiner Stammspieler auf die Bank zu setzen. Gerade unter Trainer-Kollegen kommt so eine Einmischung nicht gut an."
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Matthäus nennt Müller-Kritik für "gewöhnungsbedürftig"
Müller hatte Undav am Donnerstag als "exzellente Option" bezeichnet und ergänzt: "Er hat einfach einen Riecher. Ich habe mich auf diese Undav-Idee eingeschossen."
Klopp fügte hinzu: "Wir haben Undav ins Spiel gebracht, denn er kann auf der 10 spielen." Musiala sehen beide als Einwechselspieler.
Matthäus ärgert das. "Wir alle wissen, dass Musiala aktuell noch nicht in seiner Topform ist. Statt aber um seine Person Unruhe zu machen, sollte man ihn nun unterstützen. Stattdessen kommt nun so was."
Dass Müller über einen seiner früheren Mitspieler urteile, nannte er "etwas gewöhnungsbedürftig". Kritik gehöre zum Experten-Job, diese Diskussion aber komme zur Unzeit.
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