WM 2026
WM 2026: Pressekonferenz des DFB-Teams mit Julian Nagelsmann und Rudi Völler im Liveticker
Aktualisiert:von Oliver Jensen
ran Fußball
WM-Kader: Julian Nagelsmann erklärt Neuer-Comeback
Videoclip • 01:54 Min
Zum Auftakt des Trainingslagers der Nationalmannschaft äußern sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler zur Situation des DFB-Teams. Hier könnt ihr die Pressekonferenz aus Herzogenaurach im Liveticker verfolgen.
In etwas mehr als zwei Wochen startet das DFB-Team in die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli). Am 14. Juni steht das erste Gruppenspiel gegen Curacao (19:00 Uhr im Liveticker auf ran) an.
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader nominiert und das Team zum Trainingslager in Herzogenaurach zusammengezogen.
Am Sonntag steht das Testspiel gegen Finnland (20:45 Uhr im Liveticker auf ran) an, am Dientag bricht die Mannschaft in Richtung USA auf.
Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler beantworten auf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung ab 14:30 Uhr die Fragen der Journalistinnen und Journalisten und erklären den Plan für die heiße Phase der WM-Vorbereitung.
ran fasst die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz hier zusammen.
+++ 27. Mai, 10:31 Uhr: Um 14:30 Uhr geht's los! +++
Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler beantworten alle Fragen zum Auftakt in die heiße Phase der WM-Vorbereitung.
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