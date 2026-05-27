WM 2026: Pressekonferenz des DFB-Teams mit Julian Nagelsmann und Rudi Völler im Liveticker

Zum Auftakt des Trainingslagers der Nationalmannschaft äußern sich Bundestrainer Julian Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler zur Situation des DFB-Teams. Hier könnt ihr die Pressekonferenz aus Herzogenaurach im Liveticker verfolgen.

In etwas mehr als zwei Wochen startet das DFB-Team in die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli). Am 14. Juni steht das erste Gruppenspiel gegen Curacao (19:00 Uhr im Liveticker auf ran) an.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Kader nominiert und das Team zum Trainingslager in Herzogenaurach zusammengezogen.

Am Sonntag steht das Testspiel gegen Finnland (20:45 Uhr im Liveticker auf ran) an, am Dientag bricht die Mannschaft in Richtung USA auf.

Nagelsmann und Sportdirektor Rudi Völler beantworten auf der ersten Pressekonferenz seit der Kadernominierung ab 14:30 Uhr die Fragen der Journalistinnen und Journalisten und erklären den Plan für die heiße Phase der WM-Vorbereitung.

ran fasst die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz hier zusammen.