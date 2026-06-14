ran Fußball Klopp mit Seitenhieb: "Zum Glück stellt Nagelsmann die Mannschaft noch auf“ Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

UEFA-Präsident Aleksandar Ceferin hat mit seiner Kritik an der Aufstockung der WM-Teilnehmer für eine deutliche Reaktion zahlreicher Nationen bei der Endrunde gesorgt.

"Für unsere Länder gibt es keine unwichtigen WM-Spiele" "Wir weisen diese Äußerungen respektvoll, aber entschieden zurück. Für unsere Länder gibt es keine unwichtigen WM-Spiele", hieß es im Statement, "für Kap Verde, Curaçao und Usbekistan stellt die Qualifikation für die FIFA-Weltmeisterschaft einen historischen Erfolg und die Verwirklichung eines generationenübergreifenden Traums dar. Für Nationen wie Kongo und Haiti hat die Rückkehr auf die größte Fußballbühne nach langer Abwesenheit eine besondere Bedeutung für Millionen von Fans, die Jahre, in manchen Fällen sogar Jahrzehnte, auf diesen Moment gewartet haben." Über die Ceferin-Aussage zeigten sich die Länder in der gemeinsamen Erklärung enttäuscht: "Die Andeutung, diese Spiele seien irgendwie weniger wichtig, ist zutiefst enttäuschend und verkennt die Anstrengungen, Opfer und Hoffnungen von Spielern, Trainern, Vereinen, Fußballfunktionären und Fans weltweit." Deshalb stellten die Nationen in ihrem Statement auch klar, dass "hinter jeder Nationalmannschaft ganze Gemeinschaften und Millionen von Menschen stecken, für die Fußball eine Quelle des Stolzes, der Hoffnung und der Einheit ist. Fußball gehört nicht einer ausgewählten Gruppe von Nationen."

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