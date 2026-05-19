Matthias Sammer würde eine Rückkehr von Manuel Neuer in die Nationalmannschaft begrüßen und sieht ihn weiterhin als besten deutschen Torhüter.

Der vor zwei Jahren aus der DFB-Auswahl zurückgetretene Neuer kehrt offenbar für die WM in den USA , Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zurück.

"Das Ziel muss ja sein, den besten Torhüter zum jetzigen Zeitpunkt zu haben. Ich weiß nicht, ob das in der Geschichte schon mal so war. Wir hatten großartige Torhüter – Sepp Maier und andere –, die auch sehr, sehr viel gewonnen haben. Aber Manuel Neuer ist der beste deutsche Torhüter, den wir haben", sagte Sammer in der Sky-Sendung "Sammer & Basile - der Hagedorn-Talk".

Sammer hat mit Baumann kein Mitleid

Für Sammer ist es die richtige Entscheidung. "Und jetzt kann man in aller Härte sagen: Nein, das wollen wir nicht. Damit haben wir im Prinzip Ruhe und stärken möglicherweise Oliver Baumann. Aber Entschuldigung: Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder sind wir im Hochleistungssport, wo auch die Brutalität solcher Entscheidungen manchmal im ersten Moment für die Menschen da draußen aberwitzig erscheint?", sagte der Europameister von 1996.

Der vor zwei Jahren aus der DFB-Auswahl zurückgetretene Neuer kehrt offenbar für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zurück. Laut Bild und Sky soll Bundestrainer Julian Nagelsmann den Hoffenheimer Oliver Baumann darüber informiert haben. Für Sammer ist es die richtige Entscheidung. "Und jetzt kann man in aller Härte sagen: Nein, das wollen wir nicht. Damit haben wir im Prinzip Ruhe und stärken möglicherweise Oliver Baumann. Aber Entschuldigung: Sind wir bei einer Kaffeefahrt oder sind wir im Hochleistungssport, wo auch die Brutalität solcher Entscheidungen manchmal im ersten Moment für die Menschen da draußen aberwitzig erscheint?", sagte der Europameister von 1996.

Obwohl Nagelsmann Baumann mit seiner Entscheidung wieder ins zweite Glied schicken würde, empfindet Sammer kein Mitleid. "Wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob mir Marc-André ter Stegen leidtut, dann würde ich sagen: ja. Der ist verletzt, hat oftmals die Möglichkeit gehabt. Ich bin damals schon beim DFB mit ihm U17-Europameister geworden, und das tut mir leid, wenn du dann nicht agieren kannst. Aber Oliver Baumann kann agieren. Es ist vielleicht ungerecht, aber das ist das Los", sagte der 58-Jährige und ergänzte:

"Bei Torhütern ist noch weniger Platz als bei den anderen Spielern, deshalb tut er mir überhaupt nicht leid. Sondern mir geht es darum: Deutschland muss die beste Entscheidung treffen. Und wenn er es ist, gratuliere ich ihm. Wenn er es nicht ist, gratuliere ich dem anderen. Aber der Beste ist Manuel Neuer."

Nagelsmann hatte eine Neuer-Rückkehr zuletzt weder bestätigt noch dementiert. Er wird seinen 26er-Kader am Donnerstag (13.00 Uhr) in Frankfurt/Main bekannt geben.