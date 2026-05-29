ran Fußball DFB-Team: Offene Zukunft? Nico Schlotterbeck zur WM-Klausel Videoclip • 03:33 Min Link kopieren Teilen

Die Wade zwickt weiter. Nach dem Pokalfinale verpasst Manuel Neuer auch das erste WM-Testspiel gegen FInnland. Während Julian Nagelsmann mit Blick auf die WM Optimismus verbreitet, könnte Jonas Urbig gleich doppelt profitieren.

Die "Wade der Nation" ist vielen Fußball-Fans in Deutschland ein Begriff. Michael Ballacks anhaltende Wadenprobleme vor der WM 2006 hielten ein ganzes Land in Atem. Knapp 20 Jahre später sorgt sich Fußball-Deutschland erneut um die Wade eines Leistungsträgers. Manuel Neuer fehlte dem FC Bayern München im Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart verletzungsbedingt - zum dritten Mal in diesem Kalenderjahr fällt er aus, verpasst mit dem Endspiel in Berlin sein achtes Pflichtspiel in diesem Zeitraum. Kommentar: Aufbruchstimmung beim DFB: Diese Worte müssen mit Leben gefüllt werden! Nun fehlt er der Nationalmannschaft auch im letzten Testspiel vor dem Abflug in die USA gegen Finnland am kommenden Sonntag. Fans und Beobachter machen sich Sorgen. Wenige Tage nach seiner überraschenden Nominierung in den WM-Kader stellt sich die Frage, wie fit Deutschlands alte und neue Nummer Eins wirklich ist.

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Manuel Neuer: Wie belastbar ist seine Wade noch? Beim FC Bayern schliefen die Verantwortlichen trotz Neuers Verletzungsanfälligkeit in der abgelaufenen Saison nachts ruhig. Der Grund heißt Jonas Urbig. Immer da, wenn gebraucht und ohne Murren zurück ins zweite Glied – der perfekte Neuer-Vertreter eben. Denn der 22-Jährige sprang nicht nur ein, wenn Neuer verletzt ist, wie es jetzt im Pokal der Fall war. Letztlich war er der Hauptgrund, warum sich Bayerns Nummer Eins für die wichtigen Spiele in der Champions League schonen konnte. Von Spieltag 30 bis 33 hütete Urbig das Bayern-Tor und verhalf Neuer so zu seinen mittlerweile nötigen Pausen in der Bundesliga. Trotz Teilzeitprogramm verpasste der 40-Jährige dennoch regelmäßig Trainingseinheiten und zog sich seit Dezember drei Faserrisse in der Wadenmuskulatur zu, fehlte den Bayern in der Saison 2025/2026 insgesamt 71 Tage. Allein deshalb bleibt die Entscheidung, ihn zur Nummer Eins bei der WM zu machen, nicht ohne Fragezeichen. Womöglich kommt auf den zum Ersatzkeeper zurückgestuften Oliver Baumann eine größere Rolle zu, als sich viele im Moment vorstellen können.

Oliver Baumann bei der WM: Schlüpft er in die Urbig-Rolle beim DFB? Noch ist unklar, wie sich die Verletzung von Neuer in den kommenden Wochen tatsächlich entwickelt und wie eingeschränkt er in die WM gehen wird. Ganz davon zu schweigen, wie groß die Belastung beim Turnier selbst ist, bei der die Spielorte des DFB-Teams im Schnitt tausend Kilometer auseinander liegen. Diese Gedanken macht sich auch Bundestrainer Julian Nagelsmann: "Es gab zuletzt auch Momente, wo er nicht gespielt hat. Die kann es bei uns auch geben. So verblendet darf man nicht sein, sondern das muss man einplanen", sagte er vor einigen Tagen. DFB-Positionskämpfe vor der WM 2026 - Leroy Sané nur auf der Bank? Nun tritt dieser Fall schon gegen Finnland ein. "Wir haben im Trainerteam entschieden, dass er am Sonntag noch nicht spielen wird. Wir werden noch Ruhe dran lassen. Das war unsere Entscheidung. Und dann werden wir sehen, wie die nächste Woche dann verläuft. Und dann noch ein Update geben, wie es mit dem Spiel gegen die USA aussieht. Aber jetzt beim Finnland-Spiel macht es aus meinen Augen keinen Sinn, da jetzt unnötig das Spiel zu machen. Da wird Oli spielen, er wird es gut machen", so der Bundestrainer. Sorgen müsse man sich trotzdem nicht machen, mit Blick auf die WM. Trotzdem scheint nicht gänzlich ausgeschlossen, dass im ersten Spiel gegen den vermeintlich schwächsten Gruppengegner Curacao erneut Baumann im deutschen Tor steht. So könnte er Neuer – ähnlich wie Urbig beim FC Bayern – für die späteren Aufgaben im Turnier den Rücken - oder in diesem Fall die Wade - freihalten.

Jonas Urbig: Neuer-Ersatz auch bei der Weltmeisterschaft? Neben Neuer, Baumann und Stuttgarts Alexander Nübel hat Nagelsmann mit Urbig erstmals einen vierten Torhüter nominiert. Das große ABER: Bayerns Nummer Zwei ist nicht Teil des offiziellen Kaders, stattdessen soll er als Trainingstorhüter dienen. Was zunächst nach einem großen Gefallen Urbigs an den DFB-Trainer klingt, könnte sich im Turnierverlauf als Glücksgriff herausstellen - oder vorausschauendes Planen, wenn man einen verletzungsanfälligen, 40-jährigen Torhüter als Nummer Eins nominiert. DFB-Team: Erstes Training vor WM ohne zwei Stammspieler Sollte Neuers Wade auf der anderen Seite des Atlantiks zwicken, stünde Urbig als Ersatzkandidat für Neuer einmal mehr bereit. Laut FIFA-Regelung ist es den Nationen erlaubt, im Falle einer Verletzung oder Krankheit des Stammpersonals einen weiteren Torhüter nachzunominieren, der auf der erweiterten 55-köpfigen Kaderliste gemeldet wurde. Im Fall Urbig so geschehen.

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