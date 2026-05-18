WM 2026: Neymar fährt mit Brasilien zur Weltmeisterschaft

17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern feiert Rekordsaison: Manuel Neuer im Fokus der WM-Frage Videoclip • 01:20 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Der Superstar ist zurück: Neymar hat es wieder in das brasilianische Aufgebot für die anstehende WM geschafft. Er hatte seit einer Knieverletzung 2023 nicht mehr für Brasilien gespielt.

Nach fast drei Jahren Abwesenheit gehört der Angreifer vom FC Santos zum 26-köpfigen Kader von Nationaltrainer Carlo Ancelotti für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). WM 2026: Manuel Neuer vor Comeback? Ex-Nationalspieler äußert Verdacht - News zum DFB-Team im Ticker Die Berufung des 34 Jahre alten Rekordtorschützen (79 Tore in 128 Länderspielen) war monatelang das größte Fragezeichen vor der Nominierung beim fünfmaligen Weltmeister im Rahmen einer Gala am Montag in Rio de Janeiro. Als Neymars Nominierung verkündet wurde, setzte lauter Jubel ein.

Neymar-Comeback nach langer Verletzungspause Bei der WM trifft die Selecao in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 beim WM-Turnier in Südkorea und Japan durch einen 2:0-Sieg im Endspiel von Yokohama gegen die deutsche Nationalmannschaft auf den sechsten WM-Triumph der Südamerikaner. Seit einer Knieverletzung im WM-Qualifikationsspiel gegen Uruguay im Oktober 2023 hat der frühere Barca- und PSG-Stürmer nicht mehr für Brasilien gespielt. Im Angriff kann Ancelotti außerdem auf Real-Madrid-Star Vinicius Júnior, den Lyon-Youngster Endrick (19) und Barcelonas Raphinha zurückgreifen, der nach einer Oberschenkelblessur zurückkehrt. Auch der frühere Bundesliga-Profi Matheus Cunha ist dabei. Auch interessant: Lamine Yamal bei der Fußball-WM? Schlechte Nachrichten für den Barca-Star

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