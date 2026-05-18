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Lamine Yamal bei der Fußball-WM? Schlechte Nachrichten für den Barca-Star

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball

Lamine Yamal bei Clasico im Fokus: Was läuft mit Olivia Rodrigo?

Videoclip • 01:45 Min

Lamine Yamal laboriert weiter an einer Verletzung. Nun soll auch die WM für den spanischen Youngster in Gefahr sein.

Diese Nachricht dürften die spanischen Fußball-Fans gar nicht gerne hören.

Laut "The Athletic" kann Superstar Lamine Yamal beim WM-Auftakt der spanischen Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Kap Verde nicht mitwirken.

Demnach droht der Offensivkünstler des FC Barcelona sogar das zweite Gruppenspiel am 21. Juni gegen Saudi-Arabien zu verpassen. In jedem Fall sollen zumindest "ernsthafte Zweifel" daran bestehen, dass der 18-Jährige auf dem Feld stehen kann.

Dem Bericht zufolge stehen der spanische Fußballverband und die Katalanen deshalb in engem Austausch.

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Lamine Yamal sorgte für Aufsehen

Ende April ging Yamal im Spiel gegen Celta Vigo nach einem verwandelten Strafstoß zu Boden. Schmerzen am linken Oberschenkel machten es dem Sportler unmöglich, die Partie zu beenden.

Wenig später stellte sich heraus, dass die Saison für Yamal gelaufen ist

Übrigens: Zuletzt hatte der Youngster bei der Titelfeier der Blaugrana für Aufsehen gesorgt, als er eine Palästina-Flagge schwenkte. Cheftrainer Hansi Flick rügte seinen Starspieler im Anschluss und distanzierte sich von dessen Verhalten.

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