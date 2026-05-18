Lamine Yamal bei Clasico im Fokus: Was läuft mit Olivia Rodrigo?

Lamine Yamal laboriert weiter an einer Verletzung. Nun soll auch die WM für den spanischen Youngster in Gefahr sein.

Diese Nachricht dürften die spanischen Fußball-Fans gar nicht gerne hören.

Laut "The Athletic" kann Superstar Lamine Yamal beim WM-Auftakt der spanischen Nationalmannschaft am 15. Juni gegen Kap Verde nicht mitwirken.

Demnach droht der Offensivkünstler des FC Barcelona sogar das zweite Gruppenspiel am 21. Juni gegen Saudi-Arabien zu verpassen. In jedem Fall sollen zumindest "ernsthafte Zweifel" daran bestehen, dass der 18-Jährige auf dem Feld stehen kann.

Dem Bericht zufolge stehen der spanische Fußballverband und die Katalanen deshalb in engem Austausch.