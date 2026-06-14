WM 2026
WM 2026: Jürgen Klopp entschuldigt sich für Nagelsmann-Aussage - "Ich werde 59 und bin immer noch dämlich"
Veröffentlicht:von Dominik Hager
ran Fußball
DFB-Team: Rudi Völler mit kleinen Stichen gegen Klopp
Videoclip • 02:30 Min
Jürgen Klopp hat mit einer flapsigen Bemerkung für Diskussionen im Netz gesorgt. Nun entschuldigte er sich für seine unüberlegte Aussage.
Julian Nagelsmann und die deutsche Nationalmannschaft haben zum Auftakt der WM 2026 einen klaren 7:1-Sieg gegen Curacao eingefahren. Schon vor dem Anpfiff kam es jedoch zu einem kleinen Aufreger.
Als die MagentaTV-Experten Thomas Müller und Jürgen Klopp ihre Wunschaufstellung für das DFB-Team präsentierten, sagte Klopp: "Zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf", ehe er mit einem nachgeschobenen "noch" aus einem harmlosen Satz eine im Netz heiß diskutierte Aussage machte.
Schon ein wenig länger kursieren schließlich Gerüchte, die Jürgen Klopp mit der Bundestrainer-Rolle in Verbindung bringen.
Klopp entschuldigt sich für Nagelsmann-Spruch
Nach dem Match sah sich Klopp dann gezwungen, seine etwas unglückliche Aussage gerade zu rücken und wandte sich direkt an den anwesenden Nagelsmann.
"Ich muss eines sagen. Die Zeit müssen wir noch haben. Wir haben viel über das Team gesprochen, Thomas (Müller) und ich fühlen uns auch als Part des Teams. Inoffiziell, absolut, aber wir sind an eurer Seite. Das Unwort meines Jahres habe ich schon gefunden, das ist ‘noch‘. Ich hätte mir dafür noch aufs Maul hauen können, aber das war schon zu spät und ich war schon im Fernsehen. Jetzt ist es flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen", erklärte Klopp, der mit ziemlicher Sicherheit nicht vorhatte, dass über die Trainer-Position in der Nationalmannschaft diskutiert wird.
Klopp nahm sich daraufhin selbst auf die Schippe und stellte nochmal klar, dass seine Aussage überhaupt nichts zu bedeuten hatte. "Was ich festgestellt habe: Ich werde 59 und bin immer noch dämlich. Wir sind komplett auf eurer Seite. Und was auch immer ihr damit macht, nichts von uns hätte den Ablauf hier stören sollen", verdeutlichte der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach.
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Nagelsmann bleibt nach Klopp-Spruch entspannt
Nagelsmann selbst hat die Aussage von Klopp gelassen entgegengenommen. "Am Ende ist es mein Job jetzt, die Mannschaft so einzustellen, dass wir ein gutes Turnier spielen. Und wir dann auch in der Lage sind, nach der WM weiterhin gute Spiele zu machen", ließ er das Thema im Interview mit der "ARD" nicht noch größer werden.
Der DFB-Coach steht noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag.
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