ran Fußball DFB-Team: Rudi Völler mit kleinen Stichen gegen Klopp Videoclip • 02:30 Min Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp hat mit einer flapsigen Bemerkung für Diskussionen im Netz gesorgt. Nun entschuldigte er sich für seine unüberlegte Aussage.

Klopp entschuldigt sich für Nagelsmann-Spruch Nach dem Match sah sich Klopp dann gezwungen, seine etwas unglückliche Aussage gerade zu rücken und wandte sich direkt an den anwesenden Nagelsmann. "Ich muss eines sagen. Die Zeit müssen wir noch haben. Wir haben viel über das Team gesprochen, Thomas (Müller) und ich fühlen uns auch als Part des Teams. Inoffiziell, absolut, aber wir sind an eurer Seite. Das Unwort meines Jahres habe ich schon gefunden, das ist ‘noch‘. Ich hätte mir dafür noch aufs Maul hauen können, aber das war schon zu spät und ich war schon im Fernsehen. Jetzt ist es flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen", erklärte Klopp, der mit ziemlicher Sicherheit nicht vorhatte, dass über die Trainer-Position in der Nationalmannschaft diskutiert wird. WM 2026: Kein Problem in Houston - DFB-Elf mit Raketenstart gegen Curacao Deutschland vs. Curacao: Pressestimmen zum WM-Auftakt Klopp nahm sich daraufhin selbst auf die Schippe und stellte nochmal klar, dass seine Aussage überhaupt nichts zu bedeuten hatte. "Was ich festgestellt habe: Ich werde 59 und bin immer noch dämlich. Wir sind komplett auf eurer Seite. Und was auch immer ihr damit macht, nichts von uns hätte den Ablauf hier stören sollen", verdeutlichte der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach.

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