Etwas mehr als einen Monat vor dem Start der Fußball-WM hat Panini sein traditionelles Sammelalbum veröffentlicht. Im deutschen Aufgebot gibt es aber einige Kuriositäten.

Eine Fußball-WM ohne offizielles Sammelalbum? Für viele Fans nicht vorstellbar. Auch für die WM 2026 ist Panini wieder der Partner der FIFA, Freunde der beliebten Sammelbilder können jeweils 18 Spieler der 48 Teams sammeln und einkleben.

Aufgrund der Aufstockung des Teilnehmerfeldes gibt es in diesem Jahr auch eine Rekordzahl an Stickern. Auf 112 Seiten dürfen sich die Sammler auf insgesamt 980 Bilder freuen. Doch schon jetzt ist klar, dass auch Spieler zum Sammelalbum gehören, die bei der WM gar nicht dabei sein werden.

So stehen im deutschen Panini-Aufgebot unter anderem die verletzten Serge Gnabry und Marc-Andre ter Stegen, die wohl beide nicht mit zum Turnier fahren werden.

Bei Bayern-Star Gnabry steht der Ausfall nach seiner schweren Adduktorenverletzung bereits sicher fest, auch ter Stegen hat allein aufgrund fehlender Spielpraxis eigentlich keine Chance auf eine Teilnahme.

Dafür suchen Fans die eigentliche deutsche Nummer eins, Oliver Baumann, im Panini-Album vergebens. Der Torwart der TSG Hoffenheim, der den deutschen Kasten in Nordamerika sauber halten soll, hat keinen der 18 Kaderplätze erhalten. Auch Stürmer Deniz Undav fehlt.

Grund für die ungewöhnliche Auswahl an Spielern ist laut Panini-Angaben der Redaktionsschluss für die 42 frühzeitig qualifizierten Mannschaften. Dieser war bereits am 12. Januar. Ab dem 8. Mai soll das WM-Album in Deutschland schrittweise in den Verkauf gehen.