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WM 2026: Lucas Paquetá fehlt Brasilien vorerst mit Muskelverletzung
Veröffentlicht:von SID
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Wie geht's nach dem WM-Aus für die Deutsche Nationalmannschaft weiter?
Videoclip • 02:15 Min • Ab 12
Brasilien muss im Achtelfinale aller Voraussicht nach auf Lucas Paquetá verzichten, dem vielleicht sogar das WM-Aus droht.
Die brasilianische Nationalmannschaft muss in der K.o.-Phase der Fußball-Weltmeisterschaft vorerst auf Stammspieler Lucas Paquetá verzichten.
Wie der Verband CBF mitteilte, sei beim 28-Jährigen eine Muskelverletzung im hinteren Bereich des linken Oberschenkels diagnostiziert worden. Der Mittelfeldspieler werde nun "ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, um sich so schnell wie möglich zu erholen und wieder ins Training einzusteigen".
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Über die genaue Ausfalldauer machte die Selecao keine Angaben, ein Einsatz im Achtelfinale am Sonntag (22 Uhr MESZ) in East Rutherford vor den Toren New Yorks scheint aber nahezu ausgeschlossen.
Beim 2:1 gegen Japan im Sechzehntelfinale hatte sich Paquetá schon früh im Spiel mit sorgenvollem Blick an den Oberschenkel gegriffen, zur Halbzeit wurde er von Endrick ersetzt. Neben Paquetá fehlt derzeit mit Raphinha auch ein weiterer Leistungsträger bei Brasilien mit einer Oberschenkelblessur.
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