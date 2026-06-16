:newstime Klopp entschuldigt sich bei Nagelsmann Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Jürgen Klopp hat mit einer flapsigen Bemerkung für Diskussionen im Netz gesorgt. Nun entschuldigte er sich für seine unüberlegte Aussage.

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Klopp entschuldigt sich für Nagelsmann-Spruch Nach dem Match sah sich Klopp dann gezwungen, seine etwas unglückliche Aussage gerade zu rücken und wandte sich direkt an den anwesenden Nagelsmann. "Ich muss eines sagen. Die Zeit müssen wir noch haben. Wir haben viel über das Team gesprochen, Thomas (Müller) und ich fühlen uns auch als Part des Teams. Inoffiziell, absolut, aber wir sind an eurer Seite. Das Unwort meines Jahres habe ich schon gefunden, das ist ‘noch‘. Ich hätte mir dafür noch aufs Maul hauen können, aber das war schon zu spät und ich war schon im Fernsehen. Jetzt ist es flapsig rausgerutscht und hat gar keine Relevanz. Ich hoffe, dass die Leute das verstehen", erklärte Klopp, der mit ziemlicher Sicherheit nicht vorhatte, dass über die Trainer-Position in der Nationalmannschaft diskutiert wird. WM 2026: Kein Problem in Houston - DFB-Elf mit Raketenstart gegen Curacao WM 2026 - Julian Nagelsmann vs. Jürgen Klopp: Der Bundestrainer reagiert richtig - ein Kommentar Klopp nahm sich daraufhin selbst auf die Schippe und stellte nochmal klar, dass seine Aussage überhaupt nichts zu bedeuten hatte. "Was ich festgestellt habe: Ich werde 59 und bin immer noch dämlich. Wir sind komplett auf eurer Seite. Und was auch immer ihr damit macht, nichts von uns hätte den Ablauf hier stören sollen", verdeutlichte der frühere Dortmund- und Liverpool-Coach.

Nagelsmann bleibt nach Klopp-Spruch entspannt Nagelsmann selbst hat die Aussage von Klopp gelassen entgegengenommen. "Am Ende ist es mein Job jetzt, die Mannschaft so einzustellen, dass wir ein gutes Turnier spielen. Und wir dann auch in der Lage sind, nach der WM weiterhin gute Spiele zu machen", ließ er das Thema im Interview mit der "ARD" nicht noch größer werden. Der DFB-Coach steht noch bis zum Sommer 2028 unter Vertrag. Auch interessant: WM 2026: Deutschland-Noten vs. Curacao Und: DFB-Team vs. Curacao - Leroy Sane trotz Nagelsmanns Rückendeckung weiter in der Kritik

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