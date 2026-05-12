ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Andreas Rettig hat Julian Nagelsmann nach der Kritik von Bayern-Patron Uli Hoeneß öffentlich verteidigt und den Ehrenpräsidenten des FCB kritisiert.

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig hat Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen die zuletzt immer schärfere Kritik vor allem von Uli Hoeneß in Schutz genommen. Ihn habe dies "erstaunt", sagte Rettig bei einer Veranstaltung des Heimatvereins "Düsseldorfer Jonges" am Dienstagabend, er empfinde die Angriffe als "einfach unnötig". Konkret an Hoeneß, den Ehrenpräsidenten des FC Bayern, gewandt, betonte er: "Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand vom DFB Herrn Hoeneß gebeten hat, ein Zwischenzeugnis für Herrn Nagelsmann auszugeben. Ich kenne auch die Motivation nicht, was ihn da jetzt reitet." Rettig weiter: "Ganz so schlecht ist unser Trainer nicht, wie der ein oder andere erklärt."

Rettig stichelt aktiv gegen Hoeneß Rettig nahm sich die Kritik mit Hilfe eines "Spickzettels" Punkt für Punkt vor. Dass Nagelsmann nach einem Gespräch mit Hoeneß "leicht beleidigt" reagiert habe, wie der Bayern-Patron berichtet hatte, könne er nicht nachvollziehen. "In den zweieinhalb Jahren" seiner Amtszeit beim DFB "war er kein einziges Mal beleidigt, auch wenn es bei uns mal gekracht hat", sagte Rettig und ergänzte mit Blick auf Hoeneß schnippisch: "Manchmal hängt es auch davon ab, wer der Absender ist." Zur Kritik, dass die Nationalmannschaft einen Monat vor WM-Beginn immer noch nicht eingespielt sei, rechnete Rettig vor, wie viele Spieler bei den jüngsten sechs Länderspielen verletzt gefehlt hätten: "Immer mindestens acht, in der Spitze bis zu zehn." Das könne man "nicht dem Trainer vorwerfen".

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