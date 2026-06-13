ran Fußball DFB-Team - Havertz scherzt über Neuer-Rückkehr: "Wenn der 70 Jahre ist..." Videoclip • 01:47 Min Link kopieren Teilen

Am Sonntag, 14.06., trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Curaçao. Tom Bartels kommentiert das Auftaktspiel des DFB-Teams in Houston. Wer ist der Reporter eigentlich?

"Schürrle ... Der kommt an. Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!" Diesen Satz hat jeder Deutsche, der das WM-Finale 2014 geschaut hat, noch im Kopf. Die Worte stammen von Tom Bartels, der live in Rio de Janeiro kommentierte. Auch das Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 gegen Curaçao wird von Tom Bartels kommentiert.

Die nächsten Fußball-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 18:00 Uhr • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 23:00 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 23:00 Uhr • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 00:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 00:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Dienstag, 16.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Iran - Neuseeland im Stream Verfügbar auf Joyn 135 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -

Vom Bankkaufmann zum Sportmoderator 1965 wurde Tom Bartels in Celle geboren. Bevor er an der Deutschen Sporthochschule mit Schwerpunkt Publizistik studierte und damit den Grundstein für seine darauffolgende Karriere legte, machte der 65-Jährige eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Inzwischen blickt er auf eine über 30-jährige Karriere als TV-Kommentator zurück. Den Anfang machte er als Mitarbeiter in der Sportredaktion des WDR. Später zog es ihn ins Privatfernsehen zu RTL und Premiere in Köln und München, wo er von Formel-1-Rennen, Boxkämpfen, Tennisturnieren, Fußballspielen und Beachvolleyball-Events berichtete. Auch interessant: WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Anstoßzeiten des DFB-Teams

Die größten Meilensteine Seit 2006 ist Bartels beim SWR und kommentiert in der ARD große Sportereignisse, wie die großen internationalen Fußballturniere oder die Olympischen Spiele. Wer die Finalspiele der EURO 2008 und der WM 2014 verfolgt hat, sollte die Stimme von Bartels kennen. Schließlich war er dort als Finalreporter im Einsatz. Zudem ist er als Kommentator für die Sportschau am Wochenende nicht mehr wegzudenken. Doch Bartels begleitet nicht nur die Bundesliga-Spiele, auch für die Partien im DFB-Pokal ist er tätig. Im Sportbereich ist Bartels breit aufgestellt. So begleitet er als Livereporter die gesamte Wintersportsaison beim Skispringen, dazu die nationalen und internationalen Turniere im Schwimmen. WM 2026: Spielplan Deutschland - Termine, Gegner und Uhrzeiten des DFB-Teams

Sport auch im Privatleben Wenn das Berufsleben voller Sport ist, darf die sportliche Aktivität im Privatleben nicht fehlen. Zu 'Kölle aktiv' sagt der 65-Jährige: "Ich halte mich auf alle erdenklichen Weisen fit. Ich gehe ins Fitnessstudio, ich gehe joggen, Fahrrad fahren und spiele auch sehr viel Tennis." Sein breites Fachwissen im Sportbereich kommt also nicht von ungefähr. Hinzu äußert er: "Golf spiele ich auch. [...] Im Winter fahre ich auch gerne Ski. Fußball ein bisschen weniger. [...] Ich probiere gerne alles aus und mir wird nicht langweilig." Seine Sportbegeisterung trägt Tom Bartels während des Moderierens auch nach außen. Daher lässt sich mit Vorfreude auf das Auftaktspiel blicken. WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschland ins Finale einziehen - Hammer-Gegner im Achtelfinale?

- Anzeige -