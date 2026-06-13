WM 2026: Keine "Statistenrolle" - DFB-Gegner Elfenbeinküste mit Kampfansage

ran Fußball WM 2026: Mexiko-Fans feiern Sieg mit tierischer Unterstützung Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Yan Diomande erinnert sich noch gut. "Als kleines Kind, als ich in meinem Heimatland mit dem Fußball angefangen habe, war es mein Traum, eine WM zu spielen", erzählte der Offensivspieler von RB Leipzig vor wenigen Wochen im Vereinsinterview. Was einst so fern schien, wird am Montag wahr, wenn der Youngster mit der Elfenbeinküste zum Auftakt in Philadelphia auf Ecuador trifft.

"Ich werde alles für mein Land geben", versicherte Diomande, der nach seiner starken Premierensaison in der Bundesliga mit reichlich Selbstvertrauen in das Turnier starten kann. Nun will sich der 19-Jährige auf der WM-Bühne mit den Besten messen. "Ich will gegen die größten Nationen der Welt spielen – Frankreich, Brasilien, Argentinien." Zunächst geht es in der Gruppe E aber neben Ecuador noch gegen Curacao (25. Juni) und Deutschland (20. Juni). WM-Gruppe E: Deutschland vs. Elfenbeinküste am Samstag, 20.6. im Livestream bei Joyn

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