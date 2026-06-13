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WM 2026: Der Spielplan des DFB-Teams - Termine, Gegner und alle Uhrzeiten - wann spielt die DFB-Elf?
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DFB-Team - Nagelsmann schwärmt von Sane: "Kommt bei allen gut an"
Videoclip • 01:21 Min
Vom 11. Juni bis 19. Juli kämpfen erstmals 48 Nationen um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft beginnt das Turnier am 14. Juni. Hier findest du den kompletten Spielplan des DFB-Teams mit allen Terminen, Anstoßzeiten und möglichen Wegen durch die K.o.-Phase.
Deutschlands Vorrunde: Die Gruppenphase der WM 2026
Die DFB-Auswahl wurde in die Gruppe E gelost und trifft dort auf machbare, aber nicht zu unterschätzende Gegner. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet in Houston ins Turnier, reist dann nach Toronto und schließt die Gruppenphase in New York/New Jersey ab.
Die Gruppenspiele des DFB-Teams in der Übersicht:
Gegner: Curacao
Spielort: Houston
TV-Übertragung: ARD und kostenloser Joyn-Livestream
Gegner: Elfenbeinküste
Spielort: Toronto
TV-Übertragung: ZDF und kostenloser Joyn-Livestream
Gegner: Ecuador
Spielort: New York/ New Jersey
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Der Weg ins Finale: So geht es für das DFB-Team in der K.o.-Runde weiter
Durch den neuen WM-Modus mit 48 Teams kommen nicht nur die Gruppenersten und -zweiten, sondern auch die acht besten Gruppendritten weiter. Das macht die Szenarien für die K.o.-Runde vielfältig.
Szenario 1: Deutschland wird Gruppensieger
Als Erster der Gruppe E würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22:30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnte hier ein Schwergewicht wie Brasilien oder die Niederlande warten.
Szenario 2: Deutschland wird Gruppenzweiter
Bei einem zweiten Platz in der Gruppe ginge es am 30. Juni um 19 Uhr in Dallas gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. In dieser Gruppe befinden sich mit Frankreich und Senegal starke Teams.
Szenario 3: Als Gruppendritter eine Runde weiter
Sollte Deutschland als einer der acht besten Gruppendritten weiterkommen, wartet im Sechzehntelfinale unweigerlich ein Gruppensieger. Mögliche Gegner wären dann Top-Nationen wie England, Portugal oder Argentinien.
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WM 2026 - DFB-Team: So könnte Deutschlands Weg ins Finale aussehen - Hammerlos schon im Achtelfinale?
Alle Termine der K.o.-Phase der WM 2026
Hier sind die wichtigsten Termine der Finalrunden im Überblick:
Sechzehntelfinale: 28. Juni – 03. Juli
Achtelfinale: 04. Juli – 07. Juli
Viertelfinale: 09. Juli – 12. Juli
Halbfinale: 14. Juli – 15. Juli
Spiel um Platz 3: 18. Juli in Miami
WM-Finale: 19. Juli in New York/ New Jersey
DFB-Team bei der WM 2026: Alle Fakten
Gruppe: E
Gruppengegner: Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador
Bundestrainer: Julian Nagelsmann
Kapitän: Joshua Kimmich
WM-Teilnahmen: 21
Weltmeister-Titel: 4 (1954, 1974, 1990, 2014)
FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick
Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026
Austragungsorte: 16 Stadien
Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt
Finale: 19. Juli in New York/New Jersey
Teilnehmer: 48 Nationalteams
Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde
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