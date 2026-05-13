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WM 2026: Trainer-Comeback von Joachim Löw "eher unwahrscheinlich"
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:21 Min
Joachim Löw war immer wieder mit einem Trainer-Comeback zur Fußball-WM im Sommer in Verbindung gebracht worden. Dies sei nun "eher unwahrscheinlich".
Der frühere Bundestrainer Joachim Löw sieht sich nicht mehr als Coach auf der Bank. Ein Comeback sei "eher unwahrscheinlich", sagte der Weltmeistertrainer von 2014 am Montag in Berlin.
Löw hatte seit seinem Abschied vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) nach der EM 2021 immer wieder Anfragen. "Aber bislang hat mir so ein bisschen auch das innere Feuer dafür gefehlt. Das ist ja unbedingt notwendig, wenn man Trainer sein will", sagte er.
Inzwischen sei er "schon ein paar Jahre raus. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt noch diese Energie hätte, jetzt eine Mannschaft ständig voranzubringen", gab der 66-Jährige zu bedenken und ergänzte: "Das braucht man ja als Trainer unbedingt."
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Löw: Trainer-Comeback bei der WM unwahrscheinlich
Außerdem entwickle sich der Fußball "ständig weiter. Ich weiß auch nicht, ob das alles noch richtig ist, was ich sage." Tempo, Intensität, Qualität - all dies sei in den vergangenen Jahren höher geworden, meinte Löw.
Ein Hintertürchen zurück auf die Bank ließ er sich jedoch offen. "Vielleicht kann es sein, wenn ein Angebot kommt, das mich wirklich packt, dass ich das nochmal mache."
Wahrscheinlich sei dies aber nicht, ergänzte Löw, der zuletzt das Gerücht über eine mögliche Anfrage von WM-Teilnehmer Ghana dementiert hatte.
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