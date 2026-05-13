WM 2026 - Interesse von Topklubs? Bisseck will weiter Werbung in eigener Sache machen

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Erster Sohn ist da - Luis Diaz gibt schon die Flasche Videoclip • 01:07 Min Link kopieren Teilen

Yan-Aurel Bisseck spricht bei ran über den Gewinn der italienischen Meisterschaft und will nun Historisches schaffen, um damit sowohl den Bundestrainer als auch internationale Topklubs von sich zu überzeugen.

Von Martin Volkmar Seit Anfang Mai gehört Yann-Aurel Bisseck zu den erfolgreichsten Deutschen, die je in der Serie A gespielt haben. Da gewann der 25-Jährige mit Inter Mailand als Stammspieler zum zweiten Mal binnen drei Jahren die italienische Meisterschaft. Real Madrid: Perez-PK erinnert eher an schlechten Paten als guten Präsidenten - ein Kommentar "Ich bin superglücklich und stolz, dass wir den Meistertitel wieder zurückgeholt haben zu Inter", sagte Bisseck zu ran: "Das war der erste Schritt. Die Saison ist aber noch nicht vorbei."

Denn am Mittwoch kann der gebürtige Kölner im Endspiel der Coppa Italia gegen Lazio Rom (ab 21 Uhr im ran-Liveticker) sogar das Double holen, was vor ihm nur einem Landsmann gelang. Sami Khedira gewann zwischen 2015 und 2020 mit Juventus Turin sogar fünfmal den Scudetto und in den ersten drei Spielzeiten auch noch den Pokal. Dahinter aber rangiert schon jetzt Bisseck vor Legenden wie Lothar Matthäus, Andy Brehme, Jürgen Klinsmann oder Oliver Bierhoff, die allesamt nur einmal italienischer Meister wurden. Seit drei Jahren spielt der einstige Kapitän der deutschen U21-Nationalspieler bei Inter und hat sich in bislang 101 Pflichtspielen einen Stammplatz beim Champions-League-Finalisten des Vorjahres erkämpft.

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Flexibilität als großer Vorteil für Bisseck Bissecks großer Vorteil ist seine Flexibilität, er kann in einer Dreier- oder Viererkette zentral oder rechts verteidigen und sogar links aushelfen wie bei seinem überzeugenden Auftritt bei Inters Sieg in der Königsklasse bei Borussia Dortmund. Dementsprechend verwundert es nicht, dass der BVB Bisseck nach ran-Informationen auf dem Zettel hat, auch mehrere Klubs aus der Premier League sind am kopfballstarken und torgefährlichen Abwehrspieler interessiert. Schon im Vorjahr haben ihn Bayern München und der FC Arsenal beobachtet. Zufrieden mit seiner Entwicklung sind daher auch die Verantwortlichen in Mailand, die der bisherige Verzicht von Julian Nagelsmann auf Bisseck ebenso irritiert wie die Tatsache, dass der Bundestrainer noch keinmal im San Siro zu Besuch war. In Deutschland plädieren zahlreiche Experten wie Dietmar Hamann oder Michael Ballack für eine Berufung ins DFB-Team und sehen Bisseck im Saisonvergleich stärker als etwa Malick Thiaw von Newcastle oder auch Toni Rüdiger von Real Madrid.

"Eine großartige Leistung": Ex-Verteidiger Babbel lobt Bisseck "Unabhängig davon, dass er Meister geworden ist: Sich bei Inter Mailand durchzusetzen, der besten Mannschaft in der Serie A, ist schon eine großartige Leistung. Das hat er in dieser Spielzeit wirklich fantastisch hinbekommen", lobt ihn der ehemalige Weltklasseverteidiger Markus Babbel im Gespräch mit ran. Trotzdem bleibt er beim Thema Nationalmannschaft skeptisch: "Ich glaube im Moment nicht, dass er da die allerbesten Karten hat, mit zur Weltmeisterschaft zu fahren. Ich fürchte, Nagelsmann hat sich schon weitgehend festgelegt." Bisseck hingegen will bis zuletzt um seine Chance kämpfen und hofft angesichts seiner Formkurve und seiner vielfältigen Einsetzbarkeit weiter auf eine WM-Nominierung. Mit dem Gewinn des dritten Doubles der Vereinsgeschichte für Inter nach 2006 und 2010 würde er zusätzliche Argumente liefern - auch in Richtung internationaler Topklubs.

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