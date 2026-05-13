ran Fußball Bundesliga Manipulationsvorwürfe und Gala: Urbig rettet Bayern in Wolfsburg Videoclip • 01:02 Min Link kopieren Teilen

Das monatelange Warten auf eine Entscheidung von Manuel Neuer dürfte in Kürze ein Ende haben. Auch wenn eine Vertragsverlängerung bei Bayern München noch nicht fix ist, so ist die Tendenz eindeutig.

Wenn es perfekt läuft, könnten die Bayern schon pünktlich zur Meisterfeier an diesem Wochenende die Einigung mit Manuel Neuer über ein weiteres Jahr Zusammenarbeit bekanntgeben. Zwar ist eine komplette Übereinkunft im Gegensatz zu anderslautenden Medienberichten nach ran-Informationen noch nicht final, aber beide Seiten bestätigen die guten Gespräche mit dem Ziel einer baldigen Verkündung. Dementiert wird zum jetzigen Zeitpunkt auch der kolportierte Gehaltsverzicht Neuers. Doch in diesem Fall ist die Wahrscheinlichkeit ebenfalls hoch, dass der 40-Jährige nicht mehr so wie aktuell geschätzt rund 20 Millionen Euro pro Jahr verdienen wird. DFB-Team: Manuel Neuer steht wohl auf vorläufiger Kaderliste für die WM 2026

Manuel Neuer soll Jonas Urbig an Rolle als Nummer 1 heranführen Aller Voraussicht nach werden sich auch die Einsatzprämien reduzieren, denn Stellvertreter Jonas Urbig soll mit Neuers Unterstützung an seine künftige Rolle als Nummer 1 herangeführt werden. Daher kann der Ex-Kölner eher mit mehr Einsätzen als den bereits 18 Pflichtspielen in dieser Saison rechnen. "Das besprechen wir dann gemeinsam, wenn die finale Entscheidung von Manuel Neuer getroffen ist. Aber unser Ziel ist einfach schon, dass der Jonas immer wieder im Tor steht", hatte Sportdirektor Christoph Freund am Samstag nach dem 1:0 der Münchner in Wolfsburg auf ran-Nachfrage erklärt.

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Bayern-Bosse rechnen mit zeitnaher Entscheidung Auch der Österreicher geht von einer Einigung aus und sagte, es werde "zeitnah" eine Entscheidung geben. Offen ist also weniger das ob, sondern das wann. Daher gibt es noch keine Klarheit, ob Neuer noch vor dem letzten Saisonspiel gegen den 1. FC Köln (am Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker) und anschließender Übergabe der Meisterschale seinen neuen Vertrag unterschreiben wird. Ein wenig Zeit bliebe auch noch, wenn sich Neuer an seine eigenen Aussagen hält: Nach dem Sieg im DFB-Pokal-Halbfinale bei Bayer Leverkusen hatte er Klarheit bis zum Endspiel am 23. Mai gegen den VfB Stuttgart angekündigt.

FC Bayern München: Manuel Neuer bleibt wohl Nummer eins Weitere Personalien im Bayern-Tor: Sven Ulreich soll wohl ebenfalls gehalten sowie Youngster Leonard Prescott schrittweise dahinter aufgebaut bzw. verliehen werden. Neuer wechselte 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern. Mit dem FCB gewann der Weltmeister von 2014 13 Mal die Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

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