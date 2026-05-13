ran Fußball WM-Trikots für Hunde? Adidas überrascht mit neuer Kollektion Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Oliver Bierhoff hat dem DFB nahegelegt, sich politisch anders als 2022 zurückzuhalten. Besonders politische Debatten um Donald Trump seien zu beachten.

Oliver Bierhoff empfiehlt dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) angesichts der politischen Debatten um US-Präsident Donald Trump eine Art Abschottungskurs für die WM im Sommer. "Die Spieler müssen geschützt werden. Sie dürfen sich nicht treiben lassen. Man sollte ihnen sagen: Lasst die Medien meckern und konzentriert euch auf den Sport", sagte Bierhoff dem Magazin "stern". Der DFB sollte sich bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada einmal positionieren und dann deutlich machen: "Lasst die Mannschaft in Ruhe! Tragt eure Moraldebatten gerne aus, aber nicht auf dem Rücken der Spieler." Aus Sicht des früheren DFB-Managers werde "der kritische Kommentar eines einzelnen Fußballers" nichts daran ändern, dass Trump die WM für seine Zwecke instrumentalisieren könnte.

DFB-Team mit anderer Haltung als Regierung? "Es gibt enge wirtschaftliche Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und unsere Regierung ist weiterhin um gute Beziehungen bemüht. Warum sollte ausgerechnet die Nationalmannschaft eine andere Haltung einnehmen?", fragte Bierhoff. Er finde die meisten Diskussionen ohnehin "verlogen". Vor der WM 2022 in Katar hatte sich der DFB unter Bierhoffs Führung positioniert und das Tragen der "One Love"-Binde angekündigt. Auf Druck der FIFA knickte der Verband damals aber ein. "Heute denke ich: Man muss sehr gut überlegen, ob man sich als Team bei einem Turnier politisch positioniert", sagte der 58-Jährige, der nicht die Spieler, sondern die "politische Führung" des Verbandes in der Verantwortung sieht, um entsprechende Aussagen zu tätigen.

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