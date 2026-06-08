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WM 2026: Türkei vs. USA live im TV, Stream & Ticker – alle Infos zum Gruppenfinale

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

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Videoclip • 02:39 Min

Für den Co-Gastgeber USA und die Türkei steht das entscheidende Gruppenfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 an. In Gruppe D treffen die beiden Nationen im spektakulären Los-Angeles-Stadion aufeinander. ran.de liefert alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream, Anstoßzeit und zum Liveticker.

Spannung pur in der Gruppe D: Die USA wollen bei ihrer Heim-WM das Ticket für die K.o.-Phase sichern, doch im abschließenden Gruppenspiel wartet mit der Türkei ein harter Brocken. Für die türkische Nationalmannschaft, die sich über die europäischen Play-offs für das Turnier qualifizierte, ist es die erste Begegnung mit den USA bei einer Weltmeisterschaft.

Der Sieger der Gruppe D trifft im Sechzehntelfinale am 1. Juli auf einen Gruppendritten. Beide Teams werden also alles daransetzen, sich die bestmögliche Ausgangslage zu verschaffen.

Türkei vs. USA live: Wann ist Anstoß bei der WM 2026?

  • Anstoß: Freitag, 26. Juni 2026, 04:00 Uhr (MESZ) / Donnerstag, 25. Juni, 19:00 Uhr (Ortszeit)

  • Spielort: Los-Angeles-Stadion, Los Angeles (USA)

  • Wettbewerb: WM 2026, Gruppe D, 3. Spieltag

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Wer überträgt Türkei – USA live im TV und Stream?

Fußballfans müssen sich für dieses Highlight den Wecker stellen: Aufgrund der Zeitverschiebung nach Nordamerika wird das Spiel in Deutschland am frühen Freitagmorgen um 04:00 Uhr angepfiffen.

Die Übertragungsrechte für alle Spiele der WM 2026 liegen bei MagentaTV. Zusätzlich zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF weite Teile des Turniers im Free-TV.

Das Spiel zwischen den USA und der Türkei gehört allerdings nicht dazu und wird NUR auf MagentaTV gezeigt. Somit kann das Spiel auch nicht im Joyn-Livestream verfolgt werden.

WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

Kommende Livestreams auf Joyn

WM 2026: Türkei vs. USA im Liveticker

Wer um 4 Uhr morgens nicht live vor dem Bildschirm sitzen kann, bleibt trotzdem bestens informiert: Einen ausführlichen und kostenlosen Liveticker zum Duell Türkei gegen USA gibt es wie gewohnt auf ran.de.

Der Gegner im Check: Das sind die Teams

  • Die USA: Als Co-Gastgeber stehen die Amerikaner besonders im Fokus. Mit Stars wie Christian Pulisic und Weston McKennie sowie Talenten wie Folarin Balogun haben die USA eine schlagkräftige Truppe beisammen.

  • Die Türkei: Das Team hat in Europa eine harte Qualifikation hinter sich, ist aber hochmotiviert. Angeführt von Kapitän Hakan Çalhanoğlu und Real-Madrid-Juwel Arda Güler verfügt die Türkei über enorme spielerische Klasse im Mittelfeld.

  • Der Spielort: Das moderne Los-Angeles-Stadion (eröffnet 2020) ist normalerweise die Heimat der NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer. Ein echter Hexenkessel für dieses Gruppenfinale.

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Türkei vs. USA im direkten Vergleich

Bei einer Weltmeisterschaft ist dieses Duell eine absolute Premiere. Bislang trafen beide Nationen erst viermal aufeinander – einmal beim Confederations Cup 2003 (2:1 für die Türkei) und dreimal in Testspielen. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen: Zwei Siege für die USA, zwei Siege für die Türkei und ein Torverhältnis von 6:6. Das letzte Aufeinandertreffen in einem Freundschaftsspiel im Juni 2025 entschied die Türkei mit 2:1 für sich.

Der Spielort: Los-Angeles-Stadion

Das moderne Los-Angeles-Stadion (eröffnet 2020) ist normalerweise die Heimat des NFL-Teams Rams und Chargers und fasst über 70.000 Zuschauer. Ein echter Hexenkessel für dieses Gruppenfinale.

FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Turnier-Überblick

  • Zeitraum: 11. Juni – 19. Juli 2026

  • Gastgeber: USA, Mexiko, Kanada

  • Austragungsorte: 16 Stadien

  • Eröffnungsspiel: 11. Juni in Mexiko-Stadt

  • Finale: 19. Juli in New York/New Jersey

  • Teilnehmer: 48 Nationalteams

  • Modus: 12 Gruppen à 4 Teams, danach K.-o.-Runde

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