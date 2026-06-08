WM 2026: Spielplan, Gruppen, Modus, TV-Übertragung und alle Infos

ran Fußball WM: Müller über deutsche WM-Chancen: „Es schreit nicht nach Finale ist gebucht" Videoclip • 02:21 Min Link kopieren Teilen

Die FIFA Weltmeisterschaft 2026 steht an. Bei ran findet ihr die wichtigsten Spielpläne, Tabellen und Informationen zu TV-Übertragung und Livestream.

WM-Livestreams auf Joyn Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 11.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 23:45 • Fussball WM Auftakt live: Saudi-Arabien - Uruguay im Stream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Wann findet die WM 2026 statt? Die WM 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Insgesamt werden 104 Partien gespielt. Die Gruppenphase dauert bis Ende Juni, anschließend geht es mit der neuen Runde der letzten 32 weiter. Danach folgen Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Spiel um Platz drei und das Finale. Das Eröffnungsspiel steigt im Estadio Azteca in Mexiko City. Das Finale wird im MetLife Stadium in East Rutherford/New York New Jersey ausgetragen. WM 2026: Eröffnungsspiel live im TV & kostenlosen Joyn-Stream

Wo findet die WM 2026 statt? Die Weltmeisterschaft wird in 16 Städten ausgetragen. Elf Spielorte liegen in den USA, drei in Mexiko und zwei in Kanada. Zu den Austragungsorten gehören unter anderem New York/New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Houston, Seattle, Mexiko-Stadt, Guadalajara, Monterrey, Toronto und Vancouver. Damit wird die WM 2026 logistisch eine der außergewöhnlichsten Endrunden der Fußball-Geschichte. Die Distanzen zwischen den Spielorten sind enorm, dazu kommen unterschiedliche Zeitzonen und klimatische Bedingungen – von mexikanischer Höhe bis zu US-Sommerhitze. WM 2026: Alle Stadien und Spielorte in der Übersicht

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Deutschland bei der WM 2026: Gegner, Termine, Spielorte Deutschland spielt bei der WM 2026 in Gruppe E. Die Gegner des DFB-Teams sind Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Die deutschen Gruppenspiele im Überblick:

Wer überträgt die Fußball-WM 2026 live im TV und Stream? In Deutschland läuft die WM 2026 bei MagentaTV, ARD und ZDF. MagentaTV zeigt alle 104 Spiele live, davon 44 exklusiv. ARD und ZDF übertragen 60 Partien im Free-TV und in ihren Streams. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind frei empfangbar. Für Fans heißt das: Wer jedes Spiel der WM 2026 sehen möchte, braucht MagentaTV. Wer vor allem die Deutschland-Spiele, das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale sehen will, kommt auch über das Free-TV-Angebot von ARD und ZDF weit. Türkei bei der WM 2026: Spielplan und TV-Übertragung

WM 2026: Diese Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV

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Der neue Modus der WM 2026 Die wichtigste Änderung: Statt 32 Teams nehmen bei der WM 2026 erstmals 48 Mannschaften teil. Gespielt wird in zwölf Gruppen mit je vier Teams. Die besten zwei Mannschaften jeder Gruppe erreichen die K.o.-Runde. Dazu kommen die acht besten Gruppendritten. Dadurch beginnt die K.o.-Phase nicht mehr mit dem Achtelfinale, sondern mit einer Runde der letzten 32. Wer Weltmeister werden will, muss also mehr Spiele überstehen als bei früheren Turnieren. Für Favoriten bedeutet das mehr Stolperfallen, für Außenseiter mehr Chancen – und für Fans deutlich mehr WM-Fußball.

Welche Teams sind bei der WM in USA, Mexiko & Kanada dabei? Insgesamt treten 48 Nationen an. Neben den drei Gastgebern USA, Kanada und Mexiko sind die qualifizierten Teams aus Europa, Südamerika, Afrika, Asien, Nord- und Mittelamerika sowie Ozeanien vertreten. Die größere Teilnehmerzahl verändert das Turnier deutlich. Nationen wie Curaçao, Jordanien, Usbekistan oder Kap Verde stehen erstmals auf der WM-Bühne. Gleichzeitig sind viele Schwergewichte dabei, darunter Argentinien, Brasilien, Frankreich, Spanien, England und Deutschland. Nationen wie Italien, Dänemark, Polen, Chile oder Nigeria haben sich nicht für die Endrunde qualifiziert. Alle 48 WM-Teilnehmer im Überblick

WM 2026: Power Ranking aller Teams

Welche Gruppen gibt es bei der WM 2026? Die WM 2026 besteht aus zwölf Gruppen von A bis L. Für Deutschland ist vor allem Gruppe E relevant, doch auch andere Gruppen bieten brisante Duelle und große Namen. Durch den neuen Modus reicht möglicherweise schon Platz drei für das Weiterkommen – die Gruppenphase dürfte dadurch bis zum letzten Spieltag offen bleiben. WM 2026: Alle Gruppen & aktuelle Tabellen

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Welche neuen Regeln gelten bei der Weltmeisterschaft 2026? Bei der WM 2026 gibt es mehrere Regel-Neuerungen. Unter anderem bekommt der VAR zusätzliche Eingriffsmöglichkeiten, etwa bei bestimmten Eckball-Entscheidungen und Gelb-Roten Karten. Außerdem werden Countdowns gegen Zeitspiel eingeführt, unter anderem bei Einwürfen, Abstößen und Auswechslungen. Die Änderungen sollen das Spiel flüssiger machen und klare Fehlentscheidungen weiter reduzieren. Gerade bei einem Turnier mit 104 Spielen dürften die neuen Regeln aber auch für Diskussionen sorgen. WM 2026, Regeln: Das ist alles neu

WM 2026 Tickets & Preise: Warum Fans tief in die Tasche greifen müssen Die WM 2026 dürfte für viele Fans auch finanziell zur Herausforderung werden. Neben langen Reisen zwischen den Spielorten in den USA, Kanada und Mexiko kommen hohe Kosten für Flüge, Hotels und Eintrittskarten hinzu. Die Ticketpreise variieren je nach Spiel und Kategorie, besonders die Topspiele und die K.o.-Phase sind erfahrungsgemäß deutlich teurer als Vorrundenpartien. Wichtig für Fans: Tickets sollten ausschließlich über die offiziellen FIFA-Kanäle oder den offiziellen Wiederverkauf erworben werden. Auf dem freien Zweitmarkt können Preise stark steigen, zudem besteht bei nicht autorisierten Angeboten ein Risiko, am Ende kein gültiges Ticket zu erhalten. WM 2026 Tickets: Preise, Verkaufsphasen und offizielle Infos