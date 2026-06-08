WM 2026
WM 2026: Verpassen zwei Spanien-Superstars das Auftaktspiel? Entscheidung gefallen
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
Moderatorin heizt Spekulationen um Guardiola an: "Liebe dich, Pep"
Videoclip • 01:28 Min
Kurz vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gibt Nationaltrainer Luis de la Fuente grünes Licht für zwei Supertars.
Spaniens Jungstars Lamine Yamal (18) und Nico Williams (23) werden rechtzeitig zum Start der Fußball-Weltmeisterschaft fit.
Wie Nationaltrainer Luis de la Fuente bestätigte, stehen beide Flügelstürmer beim Auftaktspiel am 16. Juni gegen Kap Verde zur Verfügung. Auch Víctor Muñoz von CA Osasuna soll in Atlanta spielen können.
Aktuelle Fußball-Videos
ran Fußball
WM: Müller über deutsche WM-Chancen: „Es schreit nicht nach Finale ist gebucht"
Videoclip • 02:21 Min
ran Fußball
Fußball WM: Schock um Eriksen – Däne bricht erneut zusammen
Videoclip • 01:40 Min
ran Fußball
Moderatorin heizt Spekulationen um Guardiola an: "Liebe dich, Pep"
Videoclip • 01:28 Min
Vor WM-Start: Barca-Star Yamal mit Oberschenkel-Problemen
Barca-Star Yamal und Bilbao-Angreifer Williams haben derzeit Probleme am Oberschenkel und reisten daher nicht mit nach Puebla in Mexiko, wo Spanien am Montag ein letztes Testspiel gegen Peru bestreitet.
"Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber die medizinische Abteilung und die Athletiktrainer haben uns empfohlen, sie im Teamcamp in den USA zu lassen", sagte de la Fuente. Mit Blick auf das Turnier stellte der Coach klar: "Alle drei werden für das nächste Spiel verfügbar sein."
Vor allem Yamal, der Ende April beim FC Barcelona verletzt ausgefallen war, gilt als zentrale Figur im spanischen Offensivspiel. Beim EM-Triumph 2024 hatten er und Williams dem Spiel entscheidende Impulse verliehen.
Ohne Yamal kam Spanien zuletzt in einem Test nicht über ein 1:1 gegen den Irak hinaus. Neben Kap Verde trifft der Europameister in der Gruppenphase auf Saudi-Arabien und Uruguay.
Auch interessant: WM 2026: Deutschland bezieht Quartier - DFB-News im Ticker
Aktuellste News
WM
WM-Sieg: Das sind die Wettquoten
Vor 11 Minuten
WM
Nicht so schlimm? Müller reagiert auf WM-Aus von Karl
Vor 17 Minuten
WM
Türkei bei der WM 2026: Spielplan, Uhrzeiten und Infos zu Übertragungen im TV
Vor 22 Minuten
WM
WM 2026: Spielplan, Gruppen, Modus - das Wichtigste im Überblick
Vor 22 Minuten
WM
WM 2026: Diese Spiele zeigt MagentaTV exklusiv
Vor 26 Minuten
La Liga
Kommentar: Pérez-Wiederwahl ist seine letzte Chance
Vor 1 Stunde