Kurz vor dem Auftakt der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gibt Nationaltrainer Luis de la Fuente grünes Licht für zwei Supertars.

Wie Nationaltrainer Luis de la Fuente bestätigte, stehen beide Flügelstürmer beim Auftaktspiel am 16. Juni gegen Kap Verde zur Verfügung. Auch Víctor Muñoz von CA Osasuna soll in Atlanta spielen können.

Vor WM-Start: Barca-Star Yamal mit Oberschenkel-Problemen

Barca-Star Yamal und Bilbao-Angreifer Williams haben derzeit Probleme am Oberschenkel und reisten daher nicht mit nach Puebla in Mexiko, wo Spanien am Montag ein letztes Testspiel gegen Peru bestreitet.

"Es ist schade, dass sie nicht bei uns sind, aber die medizinische Abteilung und die Athletiktrainer haben uns empfohlen, sie im Teamcamp in den USA zu lassen", sagte de la Fuente. Mit Blick auf das Turnier stellte der Coach klar: "Alle drei werden für das nächste Spiel verfügbar sein."

Vor allem Yamal, der Ende April beim FC Barcelona verletzt ausgefallen war, gilt als zentrale Figur im spanischen Offensivspiel. Beim EM-Triumph 2024 hatten er und Williams dem Spiel entscheidende Impulse verliehen.

Ohne Yamal kam Spanien zuletzt in einem Test nicht über ein 1:1 gegen den Irak hinaus. Neben Kap Verde trifft der Europameister in der Gruppenphase auf Saudi-Arabien und Uruguay.

Auch interessant: WM 2026: Deutschland bezieht Quartier - DFB-News im Ticker