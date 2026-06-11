WM 2026: Von Shakira bis Helene Fischer - diese Stars liefern Hits zur Weltmeisterschaft

ran Fußball WM 2026: Mit Madonna und Shakira! Irre Halbzeit-Show beim Finale geplant Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Die WM 2026 soll nicht nur ein fußballerischer Leckerbissen werden, sondern auch musikalisch einiges bieten. An diesen Songs ist in den nächsten Wochen kein Vorbeikommen.

Ob "Zeit, dass sich was dreht", "Waving Flaggs" oder "Waka Waka". Es gibt Songs, die werden in unseren Erinnerungen immer mit einer bestimmten Weltmeisterschaft in Verbindung gebracht. Hier kostenlos streamen: Die Eröffnungsfeier in Mexiko am 11. Juni ab 19:30 Uhr auf Joyn Auch 2026 gibt es wieder zahlreiche offizielle wie inoffizielle Songs, die einen so richtig in WM-Stimmung bringen sollen. ran zeigt, welche Hits uns während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) begleiten werden.

Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn Bald verfügbar Heute, 19:25 Uhr • Fussball WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Livestream Verfügbar auf Joyn 95 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 19:25 Uhr • Fussball WM 2026: Die Eröffnungsfeier im Livestream Verfügbar auf Joyn 95 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 21:00 Uhr • Fussball WM Auftakt live: Mexiko - Südafrika im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Freitag, 12.06. 20:15 • Fussball WM Auftakt live: Kanada – Bosnien und Herzegowina im Stream Verfügbar auf Joyn 195 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 18:00 • Fussball Sportschau im Livestream Verfügbar auf Joyn 55 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 21:00 • Fussball WM Auftakt live: Katar - Schweiz im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 13.06. 23:00 • Fussball Das aktuelle Sportstudio im Livestream Verfügbar auf Joyn 60 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 00:00 • Fussball WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream Verfügbar auf Joyn 120 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream Verfügbar auf Joyn 148 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream Verfügbar auf Joyn 240 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream Verfügbar auf Joyn 213 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Montag, 15.06. 17:05 • Fussball WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream Verfügbar auf Joyn 175 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

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Dai Dai - Shakira & Burna Boy (Offizielle WM-Hymne) Eigentlich ist alles wie immer. Manuel Neuer steht im deutschen Tor und Shakira liefert die offizielle WM-Hymne. Was soll da also noch schief gehen? Die Kolumbianerin schmetterte bereits 2010 mit "Waka Waka" und 2014 mit "La La La" die offizielle Turnierhymne. "Dai Dai" reiht sich nun schon alleine vom Klang des Titels hervorragend ein. Shakira singt den Song gemeinsam mit dem Nigerianer Burna Boy, der zu den bekanntesten afrikanischen Künstlern zählt. Der Song vermischt im Refrain mehrere Sprachen: "Dai dai, ikó, dale, allez, let’s go". Es ist sozusagen ein Anfeuern auf italienisch, japanisch, spanisch, französisch und englisch. Damit soll die Hymne die Nationenvielfalt bei der WM zeigen und diese miteinander verbinden. Der Song erzeugt Energie wie ein Fan-Gesang, hat etwas sommerliches und lässt Freude auf den Fußball aufkommen. Ein klassischer WM-Hit eben. Shakira und Burna Boy werden unter anderem im Rahmen der Eröffnungsfeier und in der Halbzeitshow des Finales auftreten. Mehr Infos: WM 2026: "Dai Dai" - Shakira singt offiziellen Song zum Turnier - wann tritt der Superstar auf?

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The Official FIFA World Cup 26™ Theme Der offizielle Soundtrack der WM 2026 wurde von Zachary Aaron Golden komponiert. Hierbei handelt es sich um keinen Song im eigentlichen Sinne, sondern eher um eine musikalische Grundmelodie. Der Soundtrack besteht aus Latin-Elementen und nordamerikanischem Pop-/Hip-Hop-Sound, womit die drei Gastgeberländer zur Geltung kommen. Die instrumentale Einlage wird unter anderem beim Einlauf der Spieler und im TV eingesetzt.

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Goals - ISA, Anitta und Rema Auf dem offiziellen FIFA-Album zur WM ist "Goals" - zumindest was die Höhrer-Zahlen auf Spotify angeht - nach "Dai Dai" der beliebteste Song und soll auch im Rahmen der Eröffnungsfeier gespielt werden. Der Hit von ISA, Anitta und Rema trägt schon das Wort im Titel, um welches es bei der WM geht. "Goals". Die WM 2026 live und kostenlos auf Joyn streamen

WM 2026: Trikot-Ranking - Deutschland rasiert, Schweiz und Österreich floppen Im Song der Künstler, die aus Südkorea, Nigeria und Brasilien stammen, ist eine Mischung aus K-Pop, Latin Pop und Afrobeats zu hören. Im Text heißt es: "Goals, goals, goals, goals, my body (Goals), my fit (Goals), my friends (Goals), my whip (Goals). Das Wort "Goals" wird doppeldeutig genutzt im Sinne von "Tore" als auch "Ziele".

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Lighter - Jelly Roll & Carín León Der Song "Lighter" ist ebenfalls Teil des offiziellen FIFA-WM-Albums und hat in diesem die drittmeisten Aufrufe. Besonders ist die Tatsache, dass die Sänger Jelly Roll (USA) und Carín León (Mexiko) sowie Produzent Cirkut (Kanada) die drei Gastgeber-Starten abbilden. Der Song ist eine Mischung aus Country, Rock, Pop und mexikanischen Einflüssen. Er steht für Emotionen, Energie, Motivation und Durchhaltevermögen. "Lighter" bedeutet übersetzt "leichter", was auch die Message des Songs ist. Hier geht es darum, sich von seinen Ketten zu befreien und sich endlich frei und leicht zu fühlen. Es ist kein klassischer Fußball-Song, verkörpert aber, worauf es auf dem Feld ankommt.

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Heute Nacht - Helene Fischer Der Song "Heute Nacht" von Helene Fischer ist der offizielle WM-Song von "MagentaTV" und wird alle Abonnenten folgerichtig fast in Dauerschleife begleiten. "Heute Nacht" ist so etwas wie die deutschsprachige WM-Hymne. In den deutschen Single-Charts hat der Song der Schlager-Königin Platz eins erreicht. "Ich freue mich riesig über diesen Erfolg und bin unglaublich dankbar für die Unterstützung meiner Fans", sagte die 41-Jährige bei der "Bild". WM 2026: Helene Fischer landet mit neuer Fußball-Hymne auf Platz 1 der deutschen Charts

WM 2026: Diese Spiele zeigt MagentaTV exklusiv im TV und Stream Der Song verkörpert Lebensfreude, Emotionen, Erwartungshaltung und Aufbruchstimmung. Es handelt sich um kein klassisches Fußball-Lied, jedoch lassen sich viele Passagen wie "Heute Nacht können wir unsterblich sein", "Wir bleiben wach" oder "Träume, die wir haben, lassen uns nicht schlafen" hervorragend auf die WM übertragen. Angesichts der Anstoßzeiten wird schließlich auch die ein oder andere schlaflose Nacht nötig sein, um kein Spiel zu verpassen.

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Kurz für immer - Vincent Weiß Der Song "Kurz für immer" ist der offizielle Titeltrack für die WM-Übertragung des "ZDF". Noch ist der Song von Vincent Weiß eher unbekannt und hat auf YouTube (Stand 9. Juni) nur 80.000 Aufrufe. Dies dürfte sich jedoch nach dem WM-Start ändern. Wie auch bei "Heute Nacht" handelt es sich um keinen klassischen Fußball-Song, der jedoch Elemente besitzt, die sehr gut zur WM passen. "Ich will, dass diese Zeit noch kurz für immer bleibt, ich habe es so vermisst, genauso wie es jetzt gerade ist", heißt es im Song. Weiß singt davon, schöne Augenblicke festzuhalten und bewusst zu erleben. Dabei warnt er davor, dass alles auch wieder vergänglich sein kann und bringt eine nostalgische Note mit ein. Demnach gilt es, dass Fußballfest in den kommenden fünf Wochen zu genießen, denn auch diese Zeit ist irgendwann wieder vorbei.

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Weltmeistermaus - Druckluft Der Hit "Karnevalsmaus" von der Kölner Band Druckluft dürfte insbesondere Freunde des Karnevals bestens bekannt sein. Immerhin rauschte der Song in den Single-Charts auf die eins. Für die WM 2026 hat die Band den Song umgeschrieben und in "Weltmeistermaus" unbenannt. "Wir sind ne Weltmeistermaus und wir holen den Pokal mit nach Haus", heißt es im Refrain. "An Karneval haben wir gesehen, was der Song in den Menschen ausgelöst hat. Dieses Gefühl, diese Atmosphäre passt perfekt in den Sommer und zu einer Weltmeisterschaft – denn unsere Definition der Karnevalsmaus: Menschen, die gemeinsam ausgelassen feiern", schilderte Frontmann Florian Hertel der "dpa".

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Schwarz und Weiß-Comeback - Oliver Pocher "Schwarz und Weiß" von Comedian Oliver Pocher ist eigentlich ein Song, der zur Heim-WM 2006 entstanden ist. Jahrelang fungierte der Hit als Torhymne der Deutschen Nationalmannschaft. 2014 wurde er sogar im Final-Stadion von Rio de Janeiro gespielt. Nun hat Pocher den Song auf neu aufgelegt. "Wir haben damals einfach einen Nerv getroffen. Und ich fand es geil, den Song nach 20 Jahren auf den neusten Stand zu bringen. Und jetzt schauen wir, wo die Reise hingeht", erklärte er der "dpa". Der Song beginnt mit dem legendären Kommentar von Tom Bartels zum Siegtreffer bei der WM 2014 in Brasilien, ehe das bestens bekannte "Schwarz und weiß, wir stehen an deiner Seite" einsetzt.

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Wunder von New York - Aditoro & Paulomuc Ereignet sich 72 Jahre nach dem Wunder von Bern das Wunder von New York? Geht es nach dem Influencer-Duo Aditotoro und Paulomuc, die 2024 bereits den Song "Füllkrug" zur EM rausgebracht haben, steht dem fünften Weltmeistertitel nichts im Wege. "Komm wir holen uns den fünften Stern, wie in Rom, Rio, München und in Bern. Was soll dieses Soccer sein, Football heißt der Sport, wir träumen von einem Wunder von New York", heißt es im Refrain. Es handelt sich um einen klassischen Party-Song mit einer eingängigen Musik und einer guten Portion Witz ("Ich versteh nicht viel vom 4-4-3" oder "Traue meinen Augen nicht, von Donald das Gesicht, glaube mittlerweile, dass er Holland-Fan-Ist").

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Wir sind die Deutschen - Luca-Dante Spadafora, Julian Sommer, André Schnura Im Gegensatz zum eher ruhigen Song von Vincent Weiß, ist "Wir sind die Deutschen" ein echter Fußball-Party-Kracher. Ballermann-Sänger Julian Sommer, Luca-Dante Spadafora (u.a. Mädchen auf dem Pferd) und der von der EM 2024 bekannte Saxophonist André Schnura sind die Interpreten. Der Song verbindet Fußball, Party-Patriotismus und klassische Ballermannmusik. So heißt es unter anderem: "Wir sind die Deutschen, schießen die Tore und danach die Lichter aus". Deutschlands Spielplan bei der WM 2026

DFB-Team: So könnte Deutschlands Weg ins EM-Finale aussehen Der Ziel des Songs ist klar: Deutschland soll sich, die WM und das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann feiern und ein positives Lebensgefühl entwickeln. "Ich habe so das Gefühl, es wird ein Sommer wie 2014", wird an den WM-Titel von vor zwölf Jahren erinnert. Der Song weckt die Sehnsucht und die Vorfreude, eine ähnliche Party nochmal zu erleben. Ein Hit für Public Viewing, Fan-Feste und lange Abende.

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WM 2026: Reichlich Songs von Ballermann-Stars In Deutschland wird es voraussichtlich keine klassischen Fanmeilen geben. Wie gut, dass es noch das "17. Bundesland" Mallorca gibt. Ist die Party-Meile El Arenal ohnehin schon eine deutsche Party-Hochburg, geht es in WM-Wochen noch feierwütiger zur Sache. Folgerichtig haben zahlreiche Ballermann-Künstler ihre Hits zur WM ausgepackt. "Woltemade" (Killermichel), "Nagelsmann" (Rama Dama, Matze Knop / Buddy Ogün), "Weltklasse" (Olaf der Flipper, Oliver Pocher) oder "Wir schwenken das Trikot" (Micha Schue) sind weitere Beispiele.