Revanche gegen Magdeburg: Füchse Berlin stürmen ins CL-Finale

ran Handball Handball-Experten diskutieren wild mit Icke über WM-Turnierbaum Videoclip • 09:14 Min Link kopieren Teilen

Die Revanche geglückt, den Triumph vor Augen: Die Füchse Berlin sind nur noch einen Schritt vom ersten Champions-League-Sieg der Vereinsgeschichte entfernt. Im deutschen Halbfinale gegen den Ligarivalen SC Magdeburg behielt das Team um Welthandballer Matias Gidsel im packenden Offensivspektakel die Nerven und siegte 40:35 (19:17). Damit nahm Berlin erfolgreich Revanche für die Niederlage aus dem Vorjahresfinale und hat nun Europas Handball-Thron im Visier. Handball-WM 2027: DHB-Männer eröffnen das Heim-Turnier gegen Tunesien in München "Wir sind super zufrieden und stolz", sagte Füchse-Trainer Nicolej Krickau bei Dyn, "es war einfach brutal, du darfst keine Fehler machen. Das hat geklappt." SCM-Coach Bennet Wiegert gab zu: "Berlin ist absolut verdient weitergekommen." Im Endspiel wartet der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Rekordsieger FC Barcelona und Aalborg HB um den deutschen Spielmacher Juri Knorr (18 Uhr).

Nach 363 Tagen: Füchse Berlin gelingt die Revanche 363 Tage nach der letztjährigen Finalpleite (26:32) gegen Magdeburg gehörte Berlin die erste Halbzeit, doch Magdeburg ließ sich nicht abschütteln und kämpfte sich zurück. Als sich beim 30:30 (50.) eine spannende Schlussphase abzeichnete, drehte Berlin eiskalt auf. Bester Werfer der Partie waren Gidsel und Omar Ingi Magnusson mit je neun Toren. Für Magdeburg ist die Mission Titelverteidigung dagegen gescheitert. Der Meister bleibt nach 2002, 2023 und 2025 bei drei Titeln. Einzig Barcelona gewann zweimal nacheinander (2021 und 2022). "Das ist ein Coin-Flip, das ist fifty-fifty", hatte SCM-Coach Wiegert ein enges Duell erwartet - trotz der zuletzt einseitigen Bilanz. "Wir haben die letzten drei Spiele gegen Magdeburg verloren, das ist eine extrem schwierige Aufgabe, aber ich freue mich riesig drauf", sagte Berlins Gidsel.

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