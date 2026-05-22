Handball-Bundesliga: SC Magdeburg feiert Titelgewinn nach Nervenkrimi

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert ist nach dem Titelgewinn in der Handball-Bundesliga erleichtert und erschöpft. Nach dem Krimi gegen Flensburg-Handewitt würde er es am liebsten ganz ruhig angehen lassen.

Bennet Wiegert hatte nach dem Nervenkrimi keine Kraft mehr, um den Party-Trupp anzuführen. "Ich bin raus. Ich habe so viel bestimmt in dieser fucking Saison", sagte der Meister-Trainer nach dem Triumph der Handballer des SC Magdeburg erschöpft: "Ich lasse mich leiten, heute hat die Mannschaft die Chance, mich überall mit hinzunehmen - aber bloß nicht in irgendeinen Flieger."

Vielleicht, ergänzte Wiegert, sei er aber auch schneller als gedacht im heimischen Bett: "Auch darüber wäre ich nicht traurig." Denn das umkämpfte 31:30 (13:13) gegen die SG Flensburg-Handewitt, durch das sich Magdeburg die vierte Meisterschaft sicherte, hatte Wiegert und Co. am Donnerstagabend alles abverlangt.

Eigentlich war das Spiel unentschieden ausgegangen, das letzte Tor von Magnus Saugstrup zählte aber nach einem ewig langen Videobeweis. Während in der Getec-Arena noch Unklarheit ob des Endstands herrschte, hatten die Spieler und Meistermacher Wiegert auf dem Feld die Titel-Party schon eingeläutet, denn auch ein Punkt hätte den Magdeburgern zur vierten Meisterschaft nach 2001, 2022 und 2024 gereicht.