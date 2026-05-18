Acht Monate vor dem Start der Handball-WM in Deutschland ist die Stimmung schon titelreif. Sportlich dagegen steht nach den beiden Test-Niederlagen gegen Dänemark noch viel Arbeit bevor.

Nach der neuerlichen Niederlage gegen Dänemark ließen Deutschlands Handballer die Atmosphäre in der Kölner Lanxess Arena auf sich wirken. Laut johlten die 19.750 Fans, als Juri Knorr und Co. ihnen neongelbe Bälle als Geschenke zuwarfen. Acht Monate vor dem Start der Heim-WM ist zwar der Stimmungstest am Finalort gelungen, doch das 29:31 (16:17) gegen den nicht bestbesetzten Olympiasieger, Welt- und Europameister hinterließ sportliche Ernüchterung.

"Jetzt haben wir zweimal Silber gewonnen aus den letzten drei Turnieren. Klar gehören wir zu den Medaillenkandidaten, aber es wäre vermessen, jetzt zu sagen, wir sind ein Titelkandidat, wenn wir gegen Dänemark - auch gegen die vermeintliche B-Elf - verlieren", sagte Knorr. Dennoch gelte es, "nicht den Kopf in den Sand zu stecken".

Am Sonntag verlor Deutschland zum elften Mal in Serie gegen die Übermannschaft und wartet nun schon zehn Jahre auf einen Sieg gegen die Dänen - obwohl unter anderem Welthandballer Mathias Gidsel und Magnus Saugstrup fehlten. Deutschland hielt lange mit dem Favoriten mit. Doch Dänemark behielt in eng umkämpften Schlussminuten die Nerven.