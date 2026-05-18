Handball
Deutschlands Handballer hadern nach Pleiten gegen Dänemark: "Nicht am Optimum"
Veröffentlicht:von SID
ran Handball
Handball-Highlights: Dänen-Krimi endet bitter für Deutschland
Videoclip • 02:22 Min
Acht Monate vor dem Start der Handball-WM in Deutschland ist die Stimmung schon titelreif. Sportlich dagegen steht nach den beiden Test-Niederlagen gegen Dänemark noch viel Arbeit bevor.
Nach der neuerlichen Niederlage gegen Dänemark ließen Deutschlands Handballer die Atmosphäre in der Kölner Lanxess Arena auf sich wirken. Laut johlten die 19.750 Fans, als Juri Knorr und Co. ihnen neongelbe Bälle als Geschenke zuwarfen. Acht Monate vor dem Start der Heim-WM ist zwar der Stimmungstest am Finalort gelungen, doch das 29:31 (16:17) gegen den nicht bestbesetzten Olympiasieger, Welt- und Europameister hinterließ sportliche Ernüchterung.
"Jetzt haben wir zweimal Silber gewonnen aus den letzten drei Turnieren. Klar gehören wir zu den Medaillenkandidaten, aber es wäre vermessen, jetzt zu sagen, wir sind ein Titelkandidat, wenn wir gegen Dänemark - auch gegen die vermeintliche B-Elf - verlieren", sagte Knorr. Dennoch gelte es, "nicht den Kopf in den Sand zu stecken".
Am Sonntag verlor Deutschland zum elften Mal in Serie gegen die Übermannschaft und wartet nun schon zehn Jahre auf einen Sieg gegen die Dänen - obwohl unter anderem Welthandballer Mathias Gidsel und Magnus Saugstrup fehlten. Deutschland hielt lange mit dem Favoriten mit. Doch Dänemark behielt in eng umkämpften Schlussminuten die Nerven.
Kommende Livestreams auf Joyn
DHB-Kapitän Golla: "Nicht an unser Optimum gekommen"
Positiv sei die Defensive gewesen, sagte Kapitän Johannes Golla, aber: "Wir nehmen natürlich auch mit, dass wir nicht an unser Optimum gekommen sind und mit dieser Menge an Fehlern auch nicht konkurrenzfähig mit Dänemark sind." Dahinter sei Deutschland "in der Verfolgergruppe mit Mannschaften wie Frankreich, wie Norwegen, wie Schweden, wie Island".
Bundestrainer Alfred Gislason war derweil "enttäuscht". Die Lücke auf die Dänen sei "momentan nicht" kleiner geworden. Viele Möglichkeiten zum Feinschliff bieten sich ihm nun allerdings nicht mehr. Nach dem Saisonendspurt in den Klubs geht es für die Handballer in die Sommerpause. Am 10. Juni werden die WM-Gruppen in München ausgelost, die nächsten Länderspiele finden erst im Herbst statt. Am 5. November (20.30 Uhr) trifft Deutschland im Rahmen der EM-Qualifikation in der Berliner Uber Arena auf Belgien, am Wochenende danach geht es in die Slowakei.
Mehr Handball-News
Handball-Bundesliga live auf Joyn
Handball-Bundesliga live: Rhein-Neckar Löwen – SC Magedburg - HBL-Topspiele im kostenlosen Joyn-Livestream
Handball
Zum elften Mal: DHB-Team verliert erneut gegen Dänemark
Handball live auf ProSieben & Joyn
Prominente Botschafter für Handball-WM in Deutschland
Handball heute live auf ProSieben und Joyn
Deutschland vs. Dänemark - Handball heute live & kostenlos im TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
Handball live auf ProSieben & Joyn
Dänemark-Pleite: Gislason moniert "sehr dumme Fehler"
Handball live auf ProSieben & Joyn
Handball: Deutschland hält gut mit - unterliegt aber den Dänen