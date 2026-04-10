ran Handball Handball-Highlights: Traum-Kempa! DHB-Team zaubert gegen Ägypten Videoclip • 03:57 Min Link kopieren Teilen

Lucie-Marie Kretzschmar, Tochter von Handball-Legende Stefan Kretzschmar und das bekannteste Gesicht des deutschen Beachhandballs, ist bei den Live-Übertragungen auf ProSieben und ProSieben Maxx am "ran"-Mikrofon im Einsatz. Das muss man zur TV-Expertin bei den DHB-Spielen wissen.

Die Familie von Lucie-Marie Kretzschmar Der Name Kretzschmar steht im deutschen Handball für eine echte Sportdynastie. Lucie-Marie Kretzschmar wächst in dieser Tradition auf. Handball ist in ihrer Familie kein Hobby. Es ist ein Lebensinhalt.

Wer ist der Vater von Lucie-Marie Kretzschmar? Stefan Kretzschmar ist ihr Vater. "Kretzsche" zählt zu den bekanntesten deutschen Handballern aller Zeiten. Er spielte Jahrzehnte in der Bundesliga und für die Nationalmannschaft. Heute ist er als Sportvorstand und TV-Experte aktiv. Die Mutter von Lucie-Marie Kretzschmar ist die gebürtige Kubanerin Maria Linares, mit der ihr Vater insgesamt zwei Mal verheiratet war: 1998 bis 2003 und noch einmal ab 2009. Lucie-Marie Kretzschmar nennt ihren Vater Stefan als wichtige Inspiration für ihre eigene Karriere.

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Die Großmutter: Waltraud Kretzschmar Waltraud Kretzschmar ist die Großmutter von Lucie-Marie. Sie gewann dreimal den Weltmeistertitel im Handball. Diese Linie prägt die Familie bis heute. Lucie-Marie Kretzschmar steht damit in einer direkten sportlichen Tradition über drei Generationen.

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Lucie-Marie Kretzschmar privat Die Sportlerin schützt ihr Privatleben stark und teilt auf Instagram vor allem Bilder aus dem Trainingsalltag sowie von Spielen. Details über einen Partner behält sie bis dato zumindest für sich. Die im August 2000 geborene Top-Athletin trennt ihre öffentliche Rolle klar von ihrem privaten Alltag.

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Die wichtigsten Fakten zu Lucie-Marie Kretzschmar im Überblick Geburtsdatum: 7. August 2000

Körpergröße: 1,79 m

Spielposition: Rückraum links

Aktueller Verein im Handball: HSG Bensheim/Auerbach

Erfolge im Beachhandball: Zweimal Europameisterin, zweimal Weltmeisterin, einmal World-Games-Siegerin.

Social Media: https://www.instagram.com/lmk__33/

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Erfolge im Sport: Beachhandball und Halle Lucie-Marie Kretzschmar spielt Handball auf zwei Ebenen. Im Winter tritt sie in der Halle an. Im Sommer wechselt sie in den Sand. Beide Bereiche betreibt sie auf internationalem Niveau.

Beachhandball: Lucie-Marie Kretzschmar ist Weltklasse im Sand Beachhandball ist Lucie-Marie Kretzschmars sportliche Heimat im Sommer. Mit der deutschen Nationalmannschaft sammelte sie die höchsten internationalen Titel: Beachhandball-Weltmeisterin – Sie gewann mit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zweimal den WM-Titel. Damit steht sie in der Tradition ihrer Großmutter Waltraud Kretzschmar, die sogar dreimal Weltmeisterin im Hallenhandball wurde.

Beachhandball-Europameisterin – Auch auf europäischer Ebene setzte sie sich mit dem deutschen Team gleich doppelt an die Spitze.

Goldmedaille bei den World Games – Die World Games gelten als das prestigeträchtigste Multisport-Event für nicht-olympische Sportarten. Gold dort ist eine der höchsten Auszeichnungen im Beachhandball überhaupt.

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Hallenhandball: Bundesliga und Nationalmannschaft Im Hallenhandball agiert Lucie-Marie Kretzschmar auf hohem nationalem und internationalem Niveau: Verein: Sie spielt für die HSG Bensheim/Auerbach in der HBF-Bundesliga, einer der stärksten Frauenhandball-Ligen Europas.

Position: Rückraum links. Ihre Körpergröße von 1,79 Metern macht sie auf dieser Position zu einer physisch starken und wurfgewaltigen Spielerin.

Nationalmannschaft: Sie steht regelmäßig im Kader der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im Hallenhandball. Ihr großes, noch offenes Ziel formuliert Lucie-Marie Kretzschmar: "Ich will endlich auch in der Halle einen Titel gewinnen." Während ihre Trophäensammlung im Sand bereits gefüllt ist, fehlt ihr bisher ein großer Titelgewinn auf Vereins- oder Nationalteam-Ebene in der Halle. Diese Motivation treibt sie im täglichen Training an. Ihr Vater Stefan jedenfalls hob ihr Riesen-Talent 2025 gegenüber der "Bild"-Zeitung hervor: "Lucie ist viel besser als ich es je war. Sie holte zweimal Gold bei den Weltmeisterschaften, gewann einmal die World Games. Ich schaffte mit der Nationalmannschaft immer nur Silber."

Lucie-Marie Kretzschmar: TV-Expertin für ran auf ProSieben Maxx Die aktive Karriere hilft ihr bei der Arbeit im Fernsehen. Lucie-Marie Kretzschmar analysiert für ran in den Übertragungen bei ProSieben Maxx die Spiele der DHB-Frauen. Sie erklärt den Zuschauern die Taktiken und Spielverläufe klar und verständlich mit viel Fachwissen. Dabei hilft ihr natürlich ihre eigene langjährige Erfahrung als Profi. Dieser Artikel wurde mit der Hilfe von KI erstellt