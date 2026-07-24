Motorsport
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende in Oschersleben im Free-TV, Ticker und Joyn-Stream
Aktualisiert:
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DTM - Nicki Thiim nach Doppelsieg: "Kannst mir eine reinhauen..."
Videoclip • 03:12 Min
Das fünfte Rennwochenende der DTM 2026 steht an und ist live im Free-TV auf ProSieben sowie im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de zu sehen. ran fasst die wichtigsten Informationen zum Rennen in Oschersleben zusammen.
Die DTM startet in die zweite Saisonhälfte! Das fünfte Rennwochenende der Saison findet in Oschersleben statt und verspricht eine Menge Action.
Die Augen werden dabei vor allem auf Nicki Thiim gerichtet sein. Der Schweizer konnte auf dem Norisring gleich beide Rennen gewinnen und setzte sich somit an die Spitze der DTM-Gesamtwertung für die laufende Saison.
Wie auch schon 2025 kann man die DTM live im Free-TV auf ProSieben und im Livestream auf ran.de sowie auf Joyn verfolgen.
Wo läuft das fünfte Rennen der DTM 2026 im Free-TV und Livestream und Liveticker? ran hat alle wichtigen Informationen zum Rennwochenende in Oschersleben zusammengefasst.
Die nächsten DTM-Livestreams
- Bald verfügbar
Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream
35 MinBald verfügbar
Samstag, 25.07. 09:35 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 1 im Livestream
35 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Samstag, 25.07. 12:55 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Rennen 1 im Livestream
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream
40 MinBald verfügbar
Sonntag, 26.07. 09:15 • Motorsport
DTM: Oschersleben, Qualifying 2 im Livestream
40 Min
DTM 2026 heute live: Zeitplan zum Rennwochenende in Oschersleben
Freitag, 24. Juli, 11:00 Uhr: 1. Freies Training live auf Joyn
Freitag, 24. Juli, 15:35 Uhr: 2. Freies Training live auf Joyn
Samstag, 25. Juli, 09:45 Uhr: 1. Qualifying live auf Joyn
Samstag, 25. Juli, 13:30 Uhr: 1. Rennen live auf ProSieben und Joyn
Sonntag, 26. Juli, 09:25 Uhr: 2. Qualifying live auf Joyn
Sonntag, 26. Juli, 13:30 Uhr: 2. Rennen live auf ProSieben und Joyn
DTM heute live im Free-TV: Laufen die Rennen in Oschersleben im Free-TV?
Ja. Beide Rennen aus Oschersleben werden von ProSieben im Free-TV gezeigt. Die freien Trainings und Qualifyings werden live im FAN TV Channel auf Joyn gezeigt.
DTM im Livestream: Wo kann ich das Rennwochenende aus Oschersleben live sehen?
Das Freie Training, das Qualifying und die Rennen eins und zwei werden am Freitag, Samstag und Sonntag live auf Joyn gestreamt.
Oschersleben-Rennen heute live: Wo kann ich die DTM im Liveticker verfolgen?
Auf ran.de gibt es wie gewohnt Liveticker zu allen Sessions - zum 1. Training, zum 2. Training, zum 1. Qualifying, zum 1. Rennen, zum 2. Qualifying und zum 2. Rennen.
DTM 2026 heute live: Oschersleben-Rennen im Free-TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung
Datum und Startzeit des 1. Rennens: Samstag, 25. Juli, 13:30 Uhr
Datum und Startzeit des 2. Rennens: Sonntag, 26. Juli, 13:30 Uhr
Free-TV: ProSieben
Livestream: Joyn
Liveticker: ran.de
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