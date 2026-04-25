DTM: Thomas Preining siegt bei wildem Saisonauftakt in Spielberg

Heimsieg zum DTM-Auftakt! Thomas Preining hat im Porsche das erste Rennen im österreichischen Spielberg gewonnen. Polesetter Maro Engel im Mercedes machte Boxenpech zu schaffen.

Heimsieg zur Saison-Premiere: Der Österreicher Thomas Preining hat das erste Rennen der DTM auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn) gewonnen.

Der Manthey-Porsche-Pilot verwies seinen Landsmann Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) und den Münchner Maro Engel (Mercedes-AMG Winward Racing) auf die Plätze zwei und drei.

Engel, der von der Pole Position gestartet war und die erste Rennhälfte dominiert hatte, verlor seine Spitzenposition nach einem missglückten Boxenstopp.

Nutznießer war Preining, der seine Verfolger vor allem aufgrund eines Safety-Cars auf Distanz halten konnte.