DTM: Mercedes dominiert auch drittes Training, Youngster Kalender ganz vorne

Mercedes war auch im dritten Freien Training des DTM-Auftakts am Red Bull Ring die schnellste Marke. Youngster Tom Kalender legte dabei die Topzeit hin.

Mercedes ist offenbar bereit für den Auftakt in die neue Saison der DTM in Spielberg (live auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn).

Auf dem Red Bull Ring dominierten die Stuttgarter am Freitagnachmittag auch das dritte Training, nachdem die Piloten rund um Vizemeister Lucas Auer schon zuvor starke Akzente setzen konnten. Dabei gelang dem 17-jährigen Tom Kalender in der dritten Session in 1:28,841 Minuten die Bestzeit. Damit ließ er seinen Markenkollegen Jules Gounon hinter sich.

Auf den Plätzen vier und fünf landeten zudem die beiden weiteren Mercedes-Piloten Auer und Maro Engel. Lediglich Ben Dörr konnte sich im McLaren als Dritter dazwischen quetschen.

Dörr hatte bereits im zweiten Training mit Platz vier überzeugen können und im ersten Training sogar die Bestzeit gesetzt. Der McLaren‑Pilot setzte sich im ersten Training in 1:28,567 Minuten an die Spitze des Feldes.

Trotzdem ist Mercedes bislang das Maß der Dinge. Bereits im zweiten Freien Training war ein Bolide mit Stern vorne, nachdem Auer die schnellste Zeit gefahren war. Der Österreicher legte eine Rundenzeit von 1:28,204 Minuten hin. Er hatte im ersten Training als Zweiter ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt.

Im zweiten Training folgten in Gounon (+0,004 Sekunden) und Engel (+0,006 Sekunden) ebenfalls Mercedes-Piloten, Gounon war in der ersten Session zudem als Dritter ebenfalls stark unterwegs. Kalender rundete seinen starken Freitag mit den Plätzen vier und fünf in den anderen beiden Trainings ab.

Funfact: Kalender debütierte vergangene Saison als jüngster DTM-Fahrer der Geschichte. "2025 war mein Rookie-Jahr, mit guten Rennen, aber auch einigen Rückschlägen, aus denen ich viel gelernt habe. Das Gelernte möchte ich nun noch besser umsetzen, näher an die anderen Mercedes-AMG-Fahrer herankommen und mich konstant in den Top-Ten etablieren. Über den Winter habe ich intensiv gearbeitet – körperlich und mental – und gehe mit etwas weniger Druck in die neue Saison."