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DTM: Timo Glock startet mit Dörr Motorsport und McLaren in die Saison 2026
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Videoclip • 02:44 Min
Timo Glock wird eine weitere Saison in der DTM (live auf ProSieben und ran) fahren. Sein Teamchef hat sich hohe Ziele vorgenommen.
Timo Glock wird auch 2026 in der DTM (ab 24. April live auf ProSieben und Joyn) an den Start gehen.
Der 91-malige Grand-Prix-Starter Timo Glock wird genauso wie Teamkollege Ben Dörr für Dörr Motorsport in einem McLaren 720S GT3 Evo unterwegs sein.
"Mich motiviert die Zuversicht und das Vertrauen, dass wir 2026 wieder einen Schritt nach vorn machen werden", sagt Glock. Der frühere Formel-1-Pilot aus Kreuzlingen feierte vergangenes Jahr sein DTM-Comeback und bestreitet für Dörr nun seine zweite Saison. Für den fünfmaligen Rennsieger ist es sein insgesamt zwölftes Jahr in der DTM.
Glock freut sich auf Hockenheim und Spa
"Meine Erwartung ist, dass wir die in der Off-Season erarbeiteten Fortschritte in konstant gute Rennwochenenden umsetzen können. Ich freue mich besonders auf die Rennen in Hockenheim und Spielberg, da mir beide Strecken sehr liegen und ich dort besonders gern fahre", so Glock.
Das Wichtigste in Kürze
Teamkollege Dörr beeindruckte 2025 auf dem Nürburgring mit der ersten Pole-Position von McLaren in der Geschichte der DTM. Nun will der 21-Jährige weitere Top-Platzierungen verbuchen: "Ich erwarte, dass wir durchweg gute Ergebnisse erzielen und im Laufe der Saison auch das ein oder andere Highlight setzen können", sagt der McLaren-GT3-Junior-Fahrer.
Rainer Dörr, Teambesitzer von Dörr Motorsport, hat eine klare Zielsetzung: "Wir wollen uns konstant in den Top Fünf positionieren und idealerweise auch gemeinsam mit McLaren den Sprung auf das Podium schaffen."
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