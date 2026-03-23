DTM: Timo Glock startet mit Dörr Motorsport und McLaren in die Saison 2026

Timo Glock wird eine weitere Saison in der DTM (live auf ProSieben und ran) fahren. Sein Teamchef hat sich hohe Ziele vorgenommen.

Timo Glock wird auch 2026 in der DTM (ab 24. April live auf ProSieben und Joyn) an den Start gehen.

Der 91-malige Grand-Prix-Starter Timo Glock wird genauso wie Teamkollege Ben Dörr für Dörr Motorsport in einem McLaren 720S GT3 Evo unterwegs sein.

"Mich motiviert die Zuversicht und das Vertrauen, dass wir 2026 wieder einen Schritt nach vorn machen werden", sagt Glock. Der frühere Formel-1-Pilot aus Kreuzlingen feierte vergangenes Jahr sein DTM-Comeback und bestreitet für Dörr nun seine zweite Saison. Für den fünfmaligen Rennsieger ist es sein insgesamt zwölftes Jahr in der DTM.