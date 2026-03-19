DTM
DTM 2026: Mercedes geht mit vier Sonderlackierungen an den Start
Veröffentlicht:von ran.joyn.de
ran racing DTM
DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus
Videoclip • 02:44 Min
Die Mercedes-AMG-Renner der kommenden DTM-Saison werden in einer ganz besonderen Lackierung auftreten. Das gab der Konstrukteur am Donnerstag bekannt.
Mercedes startet mit vier auffälligen Sonderlackierungen in die DTM-Saison 2026. Die vier Mercedes-AMG GT3, eingesetzt von Landgraf Motorsport und Winward Racing, tragen jeweils eigene Designs der Hauptsponsoren.
Lucas Auer geht in seine elfte DTM-Saison. Sein Wagen präsentiert sich in adidas Originals Blue mit den drei weißen Streifen – angelehnt an den ikonischen Schuhkarton der Marke. "Das adidas-Design ist wirklich besonders und sticht sofort ins Auge. Es macht Spaß, so ein Auto zu fahren", sagte Auer.
Tom Kalender ist weiterhin der jüngste Fahrer im DTM-Feld. Der Ersatzteilspezialist febi feiert in dieser Saison sein DTM-Debüt und setzt auf ein rot-weißes Design. Kalender: "Ich finde das Design richtig gelungen – die Farben passen perfekt zusammen und fallen sofort auf."
DTM: Maro Engel fährt mit Design vom Vater
Maro Engel fährt mit der neuen Startnummer 80. Das Design wurde über den Winter weiterentwickelt und zeigt nun einen Geparden als Symbol für Kraft und Agilität.
Die Lackierung entstand auch mit Beteiligung von Maro Engels Vater Rainer, der als Modedesigner arbeitete. Die Nummer 80 ist eine Hommage an das 80-jährige Bestehen des Hauptsponsors. Engel: "Ich freue mich sehr, mit einem Design an den Start zu gehen, an dem auch mein Vater mitgearbeitet hat. Das macht das Ganze sehr besonders."
Jules Gounon geht zum zweiten Mal in Folge mit der bekannten "Mamba" an den Start. Das gelb-grüne Design mit Schlangenhaut-Applikationen und Zähnen ist seit 2015 eines der markantesten im Motorsport.
"Ich liebe jedes Detail der Mamba. Sie ist eines der ikonischsten Designs bei Mercedes-AMG Motorsport – ich hoffe, dass ich sie zum Ende des Jahres noch ikonischer machen kann", so der Franzose.
Weitere News aus dem Sport
NFL
Zoff mit der Gewerkschaft: NFL sucht 150 Ersatz-Schiedsrichter
Champions League
Horror-Verletzung bei Gala-Profi: Teil des Daumens abgetrennt?
Champions League
Kommentar: Bayern muss endlich wieder Reals "Bestia Negra" werden
NFL
Für 49ers: Mike Evans lehnte Mega-Angebot der Bucs ab
Champions League
Presse schwärmt: "Der FC Bayern ist einfach zu stark"
Darts im Livestream auf Joyn
Premier League Darts 2026 heute live: 7. Spieltag in Dublin im Free-TV, Joyn-Stream und im Ticker