DTM 2026: Mercedes geht mit vier Sonderlackierungen an den Start

ran racing DTM DTM Update #5 2026: Ford setzt auf Rookie Finn Wiebelhaus Videoclip • 02:44 Min Link kopieren Teilen

Die Mercedes-AMG-Renner der kommenden DTM-Saison werden in einer ganz besonderen Lackierung auftreten. Das gab der Konstrukteur am Donnerstag bekannt.

Mercedes startet mit vier auffälligen Sonderlackierungen in die DTM-Saison 2026. Die vier Mercedes-AMG GT3, eingesetzt von Landgraf Motorsport und Winward Racing, tragen jeweils eigene Designs der Hauptsponsoren. Lucas Auer geht in seine elfte DTM-Saison. Sein Wagen präsentiert sich in adidas Originals Blue mit den drei weißen Streifen – angelehnt an den ikonischen Schuhkarton der Marke. "Das adidas-Design ist wirklich besonders und sticht sofort ins Auge. Es macht Spaß, so ein Auto zu fahren", sagte Auer. Tom Kalender ist weiterhin der jüngste Fahrer im DTM-Feld. Der Ersatzteilspezialist febi feiert in dieser Saison sein DTM-Debüt und setzt auf ein rot-weißes Design. Kalender: "Ich finde das Design richtig gelungen – die Farben passen perfekt zusammen und fallen sofort auf."

Bild: Mercedes-Benz

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