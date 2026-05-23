Motorsport
DTM: Matteo Cairoli feiert ersten Sieg - Maro Engel verliert Gesamtführung
Aktualisiert:
ran racing DTM
DTM Highlights: Premierensieg am Samstag in Zandvoort
Videoclip • 03:03 Min
Start-Ziel-Sieg beim Samstagsrennen: Matteo Cairoli hat in seinem dritten DTM-Rennen den ersten Sieg auf der Berg- und Talbahn im niederländischen Zandvoort eingefahren.
Von der Pole Position gestartet, jagte der Italiener im Ferrari durch die Dünen und verwies Lucas Auer (Mercedes-AMG Team Landgraf) auf Platz zwei. Der Österreicher verhinderte einen Doppelsieg für Emil Frey Racing, indem er Thierry Vermeulen durch ein Überholmanöver im Zuge des Starts auf Rang drei hinter sich ließ.
Der bisherige Meisterschaftsführende Maro Engel (Mercedes-AMG Winward Racing) konnte sich nach dem enttäuschenden Qualifying beim dritten Saisonrennen zumindest leicht verbessern.
Livestreams bei ran
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart
240 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
DFB-Pokal-Finale im Livestream: FC Bayern - VfB Stuttgart
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 19:55 Uhr • Eishockey
WM: Deutschland-Österreich im Livestream
185 MinBald verfügbar
Heute, 19:55 Uhr • Eishockey
WM: Deutschland-Österreich im Livestream
185 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • WWE
WWE Smackdown im Stream
160 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream
30 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 09:35 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Qualifying 2 im Livestream
30 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 24.05. 10:20 • Motorsport
PSCCD: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream
40 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 10:20 • Motorsport
PSCCD: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream
40 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 24.05. 11:00 • Tennis
Tennis live: Die French Open im Stream
240 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 11:00 • Tennis
Tennis live: Die French Open im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass nach dem Pokalfinale
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream
120 MinBald verfügbar
Sonntag, 24.05. 12:55 • Motorsport
DTM: Zandvoort, Rennen 2 im Livestream
120 Min
Der 40-Jährige, der zuletzt das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gewann, schob sich vom achten auf den siebten Platz. Seine Führung in der Gesamtwertung verlor Engel (53 Punkte) dadurch jedoch an Auer (58).
Bester Deutscher war Ben Dörr (Dörr-McLaren) als Sechster.
Einen gebrauchten Tag erlebte einmal mehr der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock. Eine Kollision mit Kelvin van der Linde (BMW-Schubert) samt Reifenschaden warf den Dörr-McLaren-Fahrer kurz nach Rennbeginn weit zurück. Der 44-Jährige versuchte alles, doch mitten im Rennen streikte dann das Bremspedal - und Glock war zur Aufgabe gezwungen.
Nach einem Turboschaden im Qualifying sowie Lenkungsprobleme im freien Training nimmt die Pechsträhne für den Hessen weiter kein Ende.
Mehr entdecken
DTM
Pole Position: Cairoli in Zandvoort nicht zu stoppen
Formel 1
Doppel-Pole für Mercedes: Russell meldet sich furios zurück
Formel 1
Formel 1 in Kanada: Mercedes dominiert 1. Training
DTM
DTM in Zandvoort: Cairoli dominiert auch zweites Training
Formel 1
Danner über Antonelli: "Ganz klar einer der Titelkandidaten"
DTM
DTM 2026 heute live: Das Rennwochenende in Zandvoort im Free-TV, Liveticker und kostenlosen Joyn-Stream