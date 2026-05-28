Formel 1: Alpine bekommt Luxusmarke als neuen Titelsponsor

ran Mehr Sport Formel 1: "Er ist die Zukunft!" Antonelli rasiert in Montreal Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Bye, bye BWT: Das Alpine Formel-1-Team wird ab der kommenden Saison einen neuen Titelsponsor und damit auch eine neue Farbpalette bekommen.

Der französische Rennstall wird zusammen mit dem italienischen Modehaus Gucci ab 2027 offiziell zum "Gucci Racing Alpine Formula One Team". Darüber hinaus wurde in der Alpine-Pressemitteilung erklärt, dass die Rennwagen in der kommenden Saison nicht mehr rosa sein werden, sondern in "Gucci-Farben" an den Start gehen sollen. Formel 1: Valtteri Bottas droht offenbar das Aus - muss ein weiterer Pilot zittern? Dazu kündigte Gucci die Gründung von "Gucci-Racing" an. Es sei "eine neue Geschäfts- und Erlebnisplattform, die auf den Werten Leistung, Präzision, Disziplin und Exzellenz an der Schnittstelle zwischen Luxus und Sport steht."

Formel 1: Alpine arbeitet mit Gucci zusammen BWT, ein österreichischer Hersteller von Spezialchemie und Systemen zur Wasseraufbereitung, war zuvor seit 2022 der Titelsponsor von Alpine gewesen und hatte dem Team die rosa und blaue Farbpalette gegeben. Ab nächster Saison werden die Rennwägen von Pierre Gasly und Franco Colapinto, sollten beide Fahrer ihre Sitze behalten, dann in Gold, Grün und Rot (offiziell Tiefgold, Wasserlauf und Holzapfel) eingefärbt sein.

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Alpine-Formel-1-Team: Enge Beziehungen in die Modewelt Bei näherer Betrachtung ist diese Zusammenarbeit recht naheliegend. Luca de Meo, der heutige CEO des Guccis-Mutterkonzerns Kering, war noch bis letztes Jahr der Geschäftsführer von Renault, also wiederum dem Besitzer des Alpine-Teams. "Die Formel 1 hat sich weit über den Sport hinaus zu einer der weltweit einflussreichsten Plattformen für Premium-Inhalte entwickelt, die jede Saison über 1,5 Milliarden Menschen erreicht. Als Ort der Kreativität, des Strebens nach Spitzenleistungen und menschlicher Errungenschaften sehen wir darin eine einzigartige Plattform für Luxusmarken", erklärte de Meo die Zusammenarbeit. Flavio Briatore, der von de Meo selbst zurück zum französischen Rennstall geholt worden war, ist selbst auch in der Modewelt tätig. Der Ex-Mann von Heidi Klum betreibt zusammen mit Angelo Galasso die exklusive Modemarke Billionaire Couture. Und Gucci ist damit nicht die erste Luxusmarke, die in die Königsklasse des Motorsports einsteigt. Louis Vuitton, Moët Hennessy und TAG Heuer sind ebenfalls Sponsoren. Seit der Übernahme von Liberty Media 2017 verbucht die Formel 1 eine zunehmend jüngere und weiblichere Zuschauerschaft und hat vor allem in den USA eindeutig an Reichweite gewonnen. Dieser Zuschauer­markt ist für Luxusmarken natürlich besonders ansprechend. Auch interessant: Lewis Hamilton ist wieder da - "Ich liebe diesen Job"

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