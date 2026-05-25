Lewis Hamilton zeigt wieder Zähne. Der Ferrari-Pilot rast in Montreal auf Platz zwei. Ist schon bald der erste Saisonsieg möglich?

Auch für einen Rekordweltmeister kann ein zweiter Platz die Welt bedeuten. "Ich liebe diesen Job, das ist der beste Job der Welt", sagte Lewis Hamilton nach dem Großen Preis von Kanada - sein bislang bestes Ergebnis im Ferrari hat den Optimismus zurückgebracht beim Engländer, der noch im vergangenen Winter wirkte, als sei für ihn das Karriere-Ende eine ernsthafte Option.

Doch das zweite Jahr bei der Scuderia hat deutlich besser begonnen als das erste. In China fuhr er im März als Dritter erstmals für Ferrari aufs Podest, Montréal brachte nun den bisherigen Höhepunkt in Rot: Rang zwei hinter dem überlegenen WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli im Mercedes.

"Ich kann gar nicht erklären, wie tief wir graben mussten, um so eine Leistung rauszuholen", sagte Hamilton über die vergangenen Monate. Das Team habe im Hintergrund "Berge versetzt, damit ich mich mit dem Auto wohlfühle. Und endlich zeigt sich das in den Ergebnissen."