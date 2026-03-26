Formel 1
Formel 1 - Charles Leclerc stapelt tief vor Grand Prix in Suzuka: "Erheblicher Vorteil" für Mercedes
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:07 Min
Die Ferrari sind in der Formel 1 aktuell das zweitstärkste Team. An Rennsiege glaubt Charles Leclerc deshalb noch lange nicht.
Ferrari-Pilot Charles Leclerc sieht sein Team auch beim Großen Preis von Japan als klare zweite Kraft hinter Mercedes. "Ich glaube nicht, dass es so knapp ist, wie die Leute vielleicht denken", sagte der Monegasse am Donnerstag in Suzuka: "Es ist immer noch ein erheblicher Vorteil."
Leclerc hatte zum Auftakt der Formel-1-Saison in Australien hinter den Silberpfeilen den dritten Platz belegt, in China stand dann Rekordweltmeister Lewis Hamilton neben Kimi Antonelli und George Russell auf dem Podest.
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Leclerc bescheiden: "Sind nicht da, wo wir hinwollen"
Vor allem in den ersten Rennrunden lieferten sich die Ferraris dabei packende Duelle mit der Konkurrenz, profitierten dabei von ihren eigenen raketenhaften Starts. Am Ende lagen die Mercedes-Fahrer dann aber jeweils deutlich vorne.
"Wir wollen Rennen gewinnen, was im Moment sehr schwierig erscheint, da Mercedes auf einem sehr hohen Niveau agiert", sagte Leclerc vor dem Grand Prix am Sonntag: "Wir haben in diesem Jahr einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wir sind einfach noch nicht da, wo wir hinwollen, und wir werden weiter in diese Richtung arbeiten."
Es sei immer noch "sehr früh in der Saison", ergänzte Leclerc, der sich kämpferisch gab: "Es ist möglich, sie zu schlagen. Aber es ist eine riesige Herausforderung."
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