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Formel 1 in Spa im Free-TV, Livestream und Liveticker - alle Informationen zum Großen Preis von Belgien
Veröffentlicht:von ran
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Formel 1: Lerclerc siegt! Ferrari dennoch unter Beschuss
Videoclip • 01:45 Min
Der Formel-1-Tross zieht nach dem Silverstone-Grand-Prix nach Spa. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Belgien.
Die Formel 1 befindet sich praktisch in der Mitte der sommerlichen Europa-Tournee. Nach dem abwechslungsreichen Rennwochenende von Silverstone steht nun mit dem Belgien-Grand-Prix in Spa (17.-19. Juli im LIVETICKER) der nächste Traditionskurs auf dem Programm.
Nach dem etwas ernüchternden Spielberg-Wochenende hat Ferrari in Großbritannien eindrucksvoll zurückgeschlagen. Nach Platz zwei im Sprint durch Lewis Hamilton siegte Charles Leclerc im Rennen und meldete sich nach seiner Formkrise zurück. Hamilton belegte beim Heim-Grand-Prix Platz drei.
Doch auch Mercedes hat nichts von seiner Schnelligkeit verloren. Kimi Antonelli setzte sich im Sprint durch, ehe er im Rennen nach Pleiten, Pech und Pannen nur auf dem neunten Rang landete. Dafür sprang George Russell mit Rang zwei erfolgreich ein.
Aktuell hat Mercedes in Person von Antonelli (179 Punkte) und Russell (154) die Nase vorne. Ferrari lauert insbesondere mit Hamilton (147), doch auch Leclerc (108) sollte man nicht abschreiben. McLaren und Red Bull scheinen im Moment nicht ganz die nötige Pace und Konstanz mitzubringen.
ran fasst alle Informationen zum Spa-Grand-Prix zusammen:
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Formel 1 - Großer Preis von Belgien live: Wann startet der Spa-GP?
Strecke: Später Francorchamps
Vorjahressieger: Oscar (McLaren)
Belgien-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?
Ja. RTL überträgt auch in dieser Saison einige Rennen live. Das Spa-Wochenende wird komplett live im Free-TV zu sehen sein.
Formel 1 live in Spa: Wo läuft der GP im Pay-TV?
Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei "Sky". Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.
Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.
Großer Preis von Belgien live: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?
Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.
Das gesamte Belgien-Wochenende wird auch bei RTL+ im Stream zu sehen sein. Hierfür ist allerdings ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Großer Preis von Belgien live: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?
ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.
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