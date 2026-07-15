Formel 1 in Spa im Free-TV, Stream und im Ticker - alle Infos zum Großen Preis von Belgien

Der Formel-1-Tross zieht nach dem Silverstone-Grand-Prix nach Spa. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix von Belgien.

Die Formel 1 befindet sich praktisch in der Mitte der sommerlichen Europa-Tournee. Nach dem abwechslungsreichen Rennwochenende von Silverstone steht nun mit dem Belgien-Grand-Prix in Spa (17.-19. Juli im LIVETICKER) der nächste Traditionskurs auf dem Programm.

Nach dem etwas ernüchternden Spielberg-Wochenende hat Ferrari in Großbritannien eindrucksvoll zurückgeschlagen. Nach Platz zwei im Sprint durch Lewis Hamilton siegte Charles Leclerc im Rennen und meldete sich nach seiner Formkrise zurück. Hamilton belegte beim Heim-Grand-Prix Platz drei.

Doch auch Mercedes hat nichts von seiner Schnelligkeit verloren. Kimi Antonelli setzte sich im Sprint durch, ehe er im Rennen nach Pleiten, Pech und Pannen nur auf dem neunten Rang landete. Dafür sprang George Russell mit Rang zwei erfolgreich ein.

Aktuell hat Mercedes in Person von Antonelli (179 Punkte) und Russell (154) die Nase vorne. Ferrari lauert insbesondere mit Hamilton (147), doch auch Leclerc (108) sollte man nicht abschreiben. McLaren und Red Bull scheinen im Moment nicht ganz die nötige Pace und Konstanz mitzubringen.

ran fasst alle Informationen zum Spa-Grand-Prix zusammen: