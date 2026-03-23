ran Mehr Sport Formel 1: Doch alles beim Alten? Ferrari "verkackt" mal wieder Strategie Videoclip • 02:05 Min Link kopieren Teilen

Die Formel-1-Saison 2026 markiert eine Zeitenwende für die Königsklasse: neue Motoren, neue Aerodynamik und zwei neue Teams verändern das Gesicht der Serie grundlegend. ran.joyn liefert alle Infos zum Saisonstart.

Die Formel-1-Saison 2025 war an Spannung kaum zu überbieten. Mit Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri kämpften gleich drei Piloten zum Saisonfinale um die Krone. Das gab es 15 Jahre lang nicht mehr. Platz drei im letzten Grand Prix des Jahres in Abu Dhabi reichte Norris, um sich mit nur zwei Punkten Vorsprung vor Verstappen erstmals den WM-Titel zu schnappen. Für McLaren war es der erste Triumph seit 2008. In der Saison 2026 werden die Karten aber komplett neu gemischt. Denn es gibt zahlreiche technische Neuerungen. Welches Team kann sich am besten an die neuen Gegebenheiten anpassen? Wie schlagen sich die Debütanten? Und wo könnt ihr das alles live verfolgen? Auftakt in der Formel 1: Der Große Preis von Australien in Melbourne am 8. März ab 5 Uhr im Liveticker ran.joyn liefert alle Infos rund um die Formel-1-Saison 2026.

Wann startet die Formel-1-Saison? Der Saisonauftakt steigt vom 6. bis 8. März 2026 in Melbourne (Australien). Das Finale findet traditionsgemäß vom 4. bis 6. Dezember in Abu Dhabi statt. Insgesamt umfasst der Kalender 24 Stationen.

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Formel 1: Welche Teams und Piloten sind dabei? Elf Teams gehen in die Formel-1-Saison 2026 - eines mehr als im Vorjahr. Mit Cadillac feiert eine General-Motors-Marke Premiere in der Königsklasse, während Audi nach der Übernahme von Sauber als Werksteam einsteigt. Mit Valtteri Bottas und Sergio Perez kehren zwei alte Bekannte in ein Stammcockpit zurück. Bottas war zuletzt Ersatz bei Mercedes, Perez hatte nach seinem Aus bei Red Bull ein Jahr pausiert. Einen Debütanten gibt es auch: Der 18-jährige Arvid Lindblad aus der Red-Bull-Akademie fährt für das Schwesterteam Racing Bulls. Und so sind die Teams besetzt: Mercedes: George Russell (Großbritannien), Kimi Antonelli (Italien)

Red Bull: Max Verstappen (Niederlande), Isack Hadjar (Frankreich)

McLaren: Lando Norris (Großbritannien), Oscar Piastri (Australien)

Ferrari: Charles Leclerc (Monaco), Lewis Hamilton (Großbritannien)

Racing Bulls: Liam Lawson (Neuseeland), Arvid Lindblad (Großbritannien)

Audi: Nico Hülkenberg (Deutschland), Gabriel Bortoleto (Brasilien)

Haas: Esteban Ocon (Frankreich), Oliver Bearman (Großbritannien)

Williams: Carlos Sainz (Spanien), Alex Albon (Thailand)

Cadillac: Sergio Perez (Mexiko), Valtteri Bottas (Finnland)

Alpine: Pierre Gasly (Frankreich), Franco Colapinto (Argentinien)

Aston Martin: Fernando Alonso (Spanien), Lance Stroll (Kanada)

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026 imago images 1070077416 McLaren: Lando Norris

In der Formel 1 seit: 2019

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 IMAGO/Every Second Media

imago images 1072547319 McLaren: Oscar Piastri

In der Formel 1 seit: 2022

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028 IMAGO/NurPhoto

63 George Russell, (GRB), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxINxITA Copyr... Mercedes: George Russell

In der Formel 1 seit: 2019

Vertragslaufzeit: Bis 2026 IPA Sport

MOTORI - Formula 1 - Sakhir - Pre Season Testing 2026 12 Andrea Kimi Antonelli, (ITA), INEOS AMG Mercedes W17, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft ... Mercedes: Kimi Antonelli

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis 2026 ABACAPRESS

imago images 1072516737 Red Bull: Max Verstappen

In der Formel 1 seit: 2016

Vertragslaufzeit: Bis 2028 IMAGO/Eibner

F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 HADJAR Isack (fra), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, ... Red Bull: Isack Hadjar

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis 2026 PsnewZ

imago images 1072572847 Ferrari: Lewis Hamilton

In der Formel 1 seit: 2007

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 IMAGO/NurPhoto

(16) Charles Leclerc (MON) - Scuderia Ferrari HP - Ferrari SF-26 - Ferrari during the day3 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeist... Ferrari: Charles Leclerc

In der Formel 1 seit: 2018

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 Alessio de Marco

F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 ALBON Alexander (tha), Williams F1 Team FW48, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, W... Williams: Alexander Albon

In der Formel 1 seit: 2019

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 PsnewZ

Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Carlos Sainz 55 (SPA) Williams during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Februa... Williams: Carlos Sainz

In der Formel 1 seit: 2015

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026 Every Second Media

Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Liam Lawson 30 (NZL) Racing Bulls during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain from Feb... Racing Bulls: Liam Lawson

In der Formel 1 seit: 2024

Vertragslaufzeit: Bis 2026 Every Second Media

Formula 1 Testing in Bahrain - Day 3 Arvid Lindblad of the Visa Cash App RB Formula One Team races during Testing Day 3 of Formula 1 Pre-Season Testing 1 in Sakhir, Bahrain, on February 13, 2026. B... Racing Bulls: Arvid Lindblad

In der Formel 1 seit: 2026

Vertragslaufzeit: Bis 2026 NurPhoto

14 Fernando Alonso, (ESP), Aramco Aston Martin Honda AMR26, during the Winter testing days 1, Formula 1 World Championship, WM, Weltmeisterschaft 2026 Bahrain 11-13 February 2026 PUBLICATIONxNOTxIN... Aston Martin: Fernando Alonso

In der Formel 1 seit: 2001

Vertragslaufzeit: Bis 2026 IPA Sport

F1 pre-season testing ahead of 2026 season SAKHIR, BAHRAIN - FEBRUARY 11: Aston Marton driver Lance Stroll arrives at the track ahead of the pre-season testing sessions for the 2026 Formula 1 World... Aston Martin: Lance Stroll

In der Formel 1 seit: 2017

Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026 Anadolu Agency

Manama, Bahrain : F1 Bahrain 2026, Test No. 87 Oliver Bearman (GBR), TGR Haas F1 Team, Haas VF-26, Ferrari Manama Bahrain *** Manama, Bahrain F1 Bahrain 2026, Test No 87 Oliver Bearman GBR , TGR Ha... Haas: Oliver Bearman

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026 HochZwei

F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 OCON Esteban (fra), TGR Haas F1 Team VF-26, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM,... Haas: Esteban Ocon

In der Formel 1 seit: 2016

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(27) Nico Hulkenberg (GER) - Audi Revolut F1 Team - Audi AR01 - Audi during the day2 of first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterscha... Audi: Nico Hülkenberg

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Gabriel Bortoleto (BRA, Audi Revolut F 1 Team, 5) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 12.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahr... Audi: Gabriel Bortoleto

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Pierre Gasly (FRA, BWT Alpine Formula One Team, 10) BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfahrten, Bahrain international Circuit, 11.02.2026 BHR, Formel 1 Weltmeisterschaft, Formel 1 Testfa... Alpine: Pierre Gasly

In der Formel 1 seit: 2017

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(43) Franco Colapinto (ARG) - BWT Alpine F1 Team - Alpine A526 - Mercedes during the first official pre-season testing session of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, Weltmeisterschaft ... Alpine: Franco Colapinto

In der Formel 1 seit: 2025

Vertragslaufzeit: Bis 2026 Alessio de Marco

F1 - PRE-SEASON TESTING 2026 - BAHRAIN 1 PEREZ Sergio (mex), Cadillac F1 Team CA01, portrait during the Formula 1 Aramco pre-season testing 2026 of the 2026 FIA Formula One World Championship, WM, ... Cadillac: Sergio Perez

In der Formel 1 seit: 2011

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027 PsnewZ

Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 Valtteri Bottas 77 (FIN) Cadillac F1 Team during the Formula 1 Aramco Pre-Season Testing One 2026 at the Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain ... Cadillac: Valtteri Bottas

In der Formel 1 seit: 2010

Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027 Every Second Media 1 / 22



Formel 1: Welche neuen Teams sind dabei? Audi und Cadillac feiern ihre Premiere in der Königsklasse. Mit Audi kehrt ein deutscher Hersteller als eigenständiges Werksteam in die Formel 1 zurück. Die Ingolstädter haben den Sauber-Rennstall komplett übernommen. Cadillac steigt komplett neu ein. Die US-Amerikaner fahren mit Ferrari-Motor und sind eine Tochter von General Motors.

Formel 1: Wie sieht die aktuelle Fahrerwertung aus?

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Formel 1: Wie sieht die aktuelle Teamwertung aus?

Der Formel-1-Rennkalender 2026 Es gibt eine neue Station im Rennkalender. Die Formel 1 gastiert in Madrid. Auf dem Madrid Street Circuit, einer 5,5 km langen Strecke durch das Messeviertel im Nordosten der Stadt, wird ab sofort der Große Preis von Spanien ausgetragen. Das Rennen in Barcelona bleibt erhalten, wird aber umbenannt.

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Wird es in der Formel-1-Saison 2026 wieder Sprints geben? Ja. Insgesamt wird es zusätzlich zu den regulären Rennen sechs Sprints geben: Shanghai (China)

Miami (USA)

Montreal (Kanada)

Silverstone (Großbritannien)

Zandvoort (Niederlande)

Singapur (Singapur)

Neue Regeln 2026: Motoren-Revolution und Aerodynamik-Anpassung Mit der Formel-1-Saison 2026 beginnt technisch eine neue Ära. Die Boliden werden leichter, kompakter und haben ein neues Energiemanagement. Dadurch versprechen sich die Teams Effizienzgewinne sowie eine Kostenreduktion. Der elektrische Anteil der Hybrid-Power-Units wird deutlich auf 50 Prozent erhöht. Es kommt ausschließlich nachhaltiger Kraftstoff zum Einsatz. Das bisherige DRS-System wird durch eine aktive Aerodynamik ersetzt. Es ist die größte Umstrukturierung in der Königsklasse seit über einem Jahrzehnt.

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Formel 1: Wo werden Trainings, Qualifyings und Rennen im TV, Stream live übertragen? Sky hat wie im Vorjahr die Exklusiv-Rechte für die komplette Saison. Alle Trainings, alle Qualifyings, alle Sprints, alle 24 Grand-Prix-Rennen werden live beim Münchner Pay-TV-Sender übertragen. Wer die Formel 1 lieber im Livestream online verfolgt, kann dies mit Sky Go oder WOW tun. ran.joyn begleitet die Rennen im Liveticker.