Formel 1: Kimi Antonelli sieht Ferrari in Monaco als das "Team to beat"

WM-Leader Kimi Antonelli warnt vor dem Grand Prix in Monaco vor der Stärke von Ferrari. Auch Scuderia-Pilot Lewis Hamilton glaubt an eine gute Ausgangslage seines Teams.

Kimi Antonelli fährt derzeit in einer eigenen Liga: Der Mercedes-Pilot hat in den vergangenen vier Rennen hintereinander gewonnen und führt die Weltmeisterschaftswertung mit einem Vorsprung von 43 Punkten vor Teamkollege George Russell an.

Doch vor dem Klassiker in Monaco warnt der Italiener selbst vor der Konkurrenz aus Maranello.

Im Gespräch mit "Sky" nach seinem jüngsten Sieg in Montreal erklärte Antonelli, Ferrari werde in Monaco das Team sein, das es zu schlagen gilt. "Sie sind das Team to beat."

Als Begründung verwies er auf einen technischen Vorteil der Roten: Mit einem speziellen Heckflügel-Element erzeuge Ferrari besonders viel Abtrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten - genau die Bedingungen, die Monaco auszeichnen.