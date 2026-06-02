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Formel 1: Kimi Antonelli sieht Ferrari in Monaco als das "Team to beat"
Veröffentlicht:von ran.de
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WM-Leader Kimi Antonelli warnt vor dem Grand Prix in Monaco vor der Stärke von Ferrari. Auch Scuderia-Pilot Lewis Hamilton glaubt an eine gute Ausgangslage seines Teams.
Kimi Antonelli fährt derzeit in einer eigenen Liga: Der Mercedes-Pilot hat in den vergangenen vier Rennen hintereinander gewonnen und führt die Weltmeisterschaftswertung mit einem Vorsprung von 43 Punkten vor Teamkollege George Russell an.
Doch vor dem Klassiker in Monaco warnt der Italiener selbst vor der Konkurrenz aus Maranello.
Im Gespräch mit "Sky" nach seinem jüngsten Sieg in Montreal erklärte Antonelli, Ferrari werde in Monaco das Team sein, das es zu schlagen gilt. "Sie sind das Team to beat."
Als Begründung verwies er auf einen technischen Vorteil der Roten: Mit einem speziellen Heckflügel-Element erzeuge Ferrari besonders viel Abtrieb bei niedrigen Geschwindigkeiten - genau die Bedingungen, die Monaco auszeichnen.
Formel 1 in Monaco: Auch Lewis Hamilton optimistisch
Rückendeckung bekommt Antonellis Einschätzung von Ferrari-Pilot Hamilton selbst. Beim Kanada-Rennen wurde der siebenfache Weltmeister über Funk mit dem Hinweis auf einen spürbaren Leistungsrückstand seines Autos gehört.
In Monaco, wo Motorleistung traditionell eine untergeordnete Rolle spielt, sieht er das als Chance. "Das ist die eine Strecke, auf der Power nicht entscheidend ist", sagte Hamilton. Er zeigte sich überzeugt, dass der Ferrari dort richtig stark sein könnte, und kündigte intensive Vorbereitung mit seinen Ingenieuren an, um das Auto von Beginn an optimal zu positionieren.
Hamilton hatte beim Kanada-Grand-Prix mit einem zweiten Platz sein bisher stärkstes Rennergebnis für Ferrari eingefahren.
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