Formel 1 2026

Formel 1 2026: Grand Prix von Kanada heute live im TV, Livestream und im Ticker - wer überträgt das Rennen in Montreal?

Die Formel 1 fährt nach dem Rennen in Miami in Montreal. Hier gibt es alle Informationen zum Kanada-Grand-Prix.

Die Formel-1-Saison kommt so langsam ins Rollen. Nach dem Miami-Grand-Prix geht es nun in Montreal (Kanada) weiter.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nimmt nach seinem dritten Sieg infolge ordentlich Rückenwind mit nach Kanada. Es hat sich jedoch gezeigt, dass McLaren und Red Bull aufgeholt haben - und Mercedes im Kampf um die WM-Wertung durchaus Konkurrenz haben dürfte.

In der Fahrerwertung führt Antonelli mit 100 Punkten vor Teamkollege George Russell (80 Punkte), Charles Leclerc (59 Punkte) und Lando Norris (51 Punkte).

Max Verstappen, der in der Fahrerwertung nur Rang sieben belegt, steht in Kanada schon gehörig unter Druck. Selbiges gilt auch für Nico Hülkenberg, der bis jetzt eine Pleiten-Pech- und Pannen-Saison und noch keinen Zähler gesammelt hat.

Dies soll sich nun in Kanada, wo ein Sprint und ein Hauptrennen auf dem Programm stehen, ändern.

Formel 1 live - Großer Preis von Montreal: Wann startet der Kanada-GP?

  • Grand Prix: Großer Preis von Kanada in Montreal

  • Strecke: Circuit Gilles Villeneuve

  • Vorjahressieger: George Russell (Mercedes)

  • 1. Training: 22. Mai ab 18:30 Uhr (Liveticker)

  • Sprint-Qualifying: 22. Mai ab 22:30 Uhr (Liveticker)

  • Sprint: 23. Mai ab 18:00 Uhr (Liveticker)

  • Qualifying: 23. Mai ab 22:00 Uhr (Liveticker)

  • Rennen: 24. Mai ab 22:00 Uhr (Liveticker)

Kanada-GP live: Wird die Formel 1 im Free-TV übertragen?

Der Kanada-Grand-Prix wird nicht im Free-TV laufen. So ist jedenfalls der aktuelle Stand. Zwar hat RTL in den vergangenen Jahren einzelne Rennen übertragen, jedoch stehen für diese Saison noch keine Sendetermine fest.

Am 1. Juni soll RTL Sky aber offiziell übernehmen. Noch bestände die Möglichkeit, dass RTL auch in dieser Saison noch Formel-1-Rennen überträgt. Sicher ist diesbezüglich aber weiterhin noch nichts.

Formel 1 live in Montreal: Wo läuft der Kanada-GP im Pay-TV?

Auch in der Saison 2026 liegen die exklusiven Übertragungsrechte der Formel 1 bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen live und in voller Länge.

Ein kostenpflichtiges Abonnement ist jedoch Voraussetzung.

Großer Preis von Montreal: Wo läuft die Formel 1 im Livestream?

Sky bietet für Trainings, Qualifyings, Sprints und Rennen entweder über Sky Go oder WOW einen Livestream an. Ein kostenpflichtiges Sky- bzw. WOW-Abonnement ist erforderlich.

Formel 1: Mit Audi und Cadillac - das sind die Fahrer-Paare 2026

  • McLaren: Lando Norris
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

  • McLaren: Oscar Piastri
    In der Formel 1 seit: 2022
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2028

  • Mercedes: George Russell
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Mercedes: Kimi Antonelli
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Red Bull: Max Verstappen
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

  • Red Bull: Isack Hadjar
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Ferrari: Lewis Hamilton
    In der Formel 1 seit: 2007
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

  • Ferrari: Charles Leclerc
    In der Formel 1 seit: 2018
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

  • Williams: Alexander Albon
    In der Formel 1 seit: 2019
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

  • Williams: Carlos Sainz
    In der Formel 1 seit: 2015
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2026

  • Racing Bulls: Liam Lawson
    In der Formel 1 seit: 2024
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Racing Bulls: Arvid Lindblad
    In der Formel 1 seit: 2026
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Aston Martin: Fernando Alonso
    In der Formel 1 seit: 2001
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Aston Martin: Lance Stroll
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

  • Haas: Oliver Bearman
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

  • Haas: Esteban Ocon
    In der Formel 1 seit: 2016
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

  • Audi: Nico Hülkenberg
    In der Formel 1 seit: 2008
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

  • Audi: Gabriel Bortoleto
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis mindestens 2026

  • Alpine: Pierre Gasly
    In der Formel 1 seit: 2017
    Vertragslaufzeit: Bis 2028

  • Alpine: Franco Colapinto 
    In der Formel 1 seit: 2025
    Vertragslaufzeit: Bis 2026

  • Cadillac: Sergio Perez
    In der Formel 1 seit: 2011
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

  • Cadillac: Valtteri Bottas
    In der Formel 1 seit: 2010
    Vertragslaufzeit: Mindestens bis 2027

Großer Preis von Kanada: Wo gibt es einen Liveticker zur Formel 1?

ran liefert wie gewohnt einen Liveticker. Hier werden alle Sessions vom ersten Training bis zum Rennen begleitet. Werft einfach einen Blick auf unsere Übersicht.

Kanada-GP in Montreal: Das Formel-1-Wochenende kompakt

  • Grand Prix: Großer Preis der von Kanada in Montreal

  • Strecke: Circuit Gilles Villeneuve

  • Streckenlänge: 4,4 Kilometer

  • Rennrunden: 70 (305,3 Kilometer)

  • Saisonrennen: 5 von 22

  • Free-TV: ---

  • Pay-TV: Sky

  • Livestream: Sky Go, WOW

  • Liveticker: ran.joyn.de

