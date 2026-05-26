Formel 1 2026: Grand Prix von Monaco live im TV, Stream und Ticker - wer überträgt das Rennen live?

Formel 1: "Er ist die Zukunft!" Antonelli rasiert in Montreal

Nachdem die Formel 1 in Kanada war, geht es mit dem Großen Preis von Monaco weiter. ran gibt euch alle wichtigen Informationen zum Grand Prix im Fürstentum.

Die Formel-1-Saison hat ordentlich an Fahrt aufgenommen. Nach den Grand-Prix-Rennen in Nordamerika mit Miami und Kanada geht es nun in Europa weiter.

Mercedes-Pilot Kimi Antonelli nimmt nach seinem vierten Sieg in Folge ordentlich Rückenwind mit nach Monaco. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Ferrari und McLaren aufgeholt haben - und Mercedes im Kampf um die WM-Wertung durchaus Konkurrenz bieten.

In der Fahrerwertung führt Antonelli mit 131 Punkten vor Teamkollege George Russell (88 Punkte), Charles Leclerc (75 Punkte) und Lando Norris (51 Punkte).

Was passiert beim Grand Prix im Fürstentum, wo Überholen traditionell schwierig ist?