Formel 1: Doch keine Alpine-Übernahme - Mercedes zieht Angebot zurück

Mercedes wird keine Anteile von Konkurrent Alpine übernehmen. Offenbar schreckte der aufgerufene Preis ab. Besonders ein Konkurrent der Silberpfeile dürfte aufatmen.

Mercedes hat sich entschieden, die Verhandlungen um einen möglichen Einstieg beim Konkurrenten Alpine einzustellen.

Die Silberpfeile hatten sich zuvor mit dem Alpine-Mutterkonzern Renault auf eine Übernahme eines Minderheitsanteils geeinigt, doch nun hat sich das Team um Toto Wolff aus den Verhandlungen zurückgezogen.

Mercedes hatte geplant, einen 24-Prozent-Anteil am BWT Alpine Formula One Team, ab nächster Saison Gucci Racing Alpine Formula One Team, zu kaufen. Gerade gehört dieses knappe Viertel Otro Capital, einer Private-Equity-Firma mit Fokus auf Sport und Entertainment.

Laut Berichten der "BBC" war der Preis das Hauptproblem für Mercedes. Otro Capital soll das Alpine-Team mit insgesamt drei Milliarden Dollar bewertet haben und ihren Anteil somit auf 720 Millionen Dollar taxiert haben. Dieser Preis war wohl weit weg von der Mercedes-eigenen Bewertung des Teams.

Otro Capital hatte die Alpine-Anteile im Juni 2023 für 233 Millionen Dollar erworben.