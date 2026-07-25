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Formel 1: Norris beendet Mercedes-Serie und rast zur Pole in Ungarn
Veröffentlicht:von SID
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Weltmeister Lando Norris ist im Qualifying auf dem Hungaroring am Schnellsten. Während Mercedes nicht in Schwung kommt, überzeugt Ferrari.
Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: McLaren-Pilot Lando Norris ist in Budapest zur Pole Position gerast.
Der britische Weltmeister setzte sich bei der Zeitenjagd für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr im Liveticker) mit einer Runde von 1:17,207 Minuten knapp vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Ferrari (+0,012 Sekunden) und dessen Teamkollege Charles Leclerc (+0,238) durch. Im elften Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz.
Mercedes kommt auf dem Hungaroring weiter nicht in Fahrt. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli belegte nach zwei Pole Positions in Folge nur den vierten Rang (+0,272).
Silberpfeil-Teamkollege George Russell, der auf seiner letzten Runde ausrollte, wurde hinter Oscar Piastri (McLaren) und dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der sich kurz vor dem Ende drehte, lediglich Siebter.
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Hülkenberg im Audi auf Rang zehn
Dahinter bestätigte Nico Hülkenberg den positiven Eindruck des Audis auf dem Hungaroring und geht von Platz zehn ins Rennen. Die Hoffnungen auf die ersten Punkte des Jahres steigen.
Auch Fernando Alonso feierte mit dem runderneuerten Aston Martin einen kleinen Erfolg: Der spanische Altmeister, der mit 16 Upgrades am Auto am Start ist, qualifizierte sich auf Rang 16. Zum ersten Mal in dieser Saison zog ein Wagen des britischen Rennstalls in Q2 ein.
Nach dem Rennen in Budapest verabschiedet sich die Formel 1 in die Sommerpause. Nach der vierwöchigen Unterbrechung geht es für die Fahrer vom 21. bis 23. August im niederländischen Zandvoort weiter.
Auch interessant: Mercedes plant auch für 2027 mit Antonelli und Russell - aber lässt Tür für Verstappen offen
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