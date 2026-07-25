Formel 1: Norris beendet Mercedes-Serie und rast zur Pole in Ungarn

Weltmeister Lando Norris ist im Qualifying auf dem Hungaroring am Schnellsten. Während Mercedes nicht in Schwung kommt, überzeugt Ferrari.

Die Serie von Mercedes in der Formel 1 ist gerissen: McLaren-Pilot Lando Norris ist in Budapest zur Pole Position gerast.

Der britische Weltmeister setzte sich bei der Zeitenjagd für den Großen Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr im Liveticker) mit einer Runde von 1:17,207 Minuten knapp vor seinem Landsmann Lewis Hamilton im Ferrari (+0,012 Sekunden) und dessen Teamkollege Charles Leclerc (+0,238) durch. Im elften Hauptrennen der Saison steht damit erstmals kein Silberpfeil auf dem ersten Startplatz.

Mercedes kommt auf dem Hungaroring weiter nicht in Fahrt. WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli belegte nach zwei Pole Positions in Folge nur den vierten Rang (+0,272).

Silberpfeil-Teamkollege George Russell, der auf seiner letzten Runde ausrollte, wurde hinter Oscar Piastri (McLaren) und dem viermaligen Weltmeister Max Verstappen (Red Bull), der sich kurz vor dem Ende drehte, lediglich Siebter.