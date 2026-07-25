Formel 1 morgen live im Free-TV, im Stream und im Ticker - Rennen beim Großen Preis von Ungarn

Der Formel-1-Tross zieht nach dem Belgien-Grand-Prix in Spa weiter. An diesem Wochenende geht es in Ungarn rund. Hier gibt es alle Informationen zum Grand Prix.

Die Formel 1 befindet sich praktisch in der Mitte der sommerlichen Europa-Tournee. Nach dem Stopp in Belgien steht nun der Grand Prix in Ungarn auf dem Programm.

Im Fokus steht dabei vor allem Kimi Antonelli. Der Mercedes-Pilot gewann in Spa bereits sein sechstes Saisonrennen und scheint derzeit der klare Favorit auf den WM-Titel zu sein.

In der Fahrerwertung hat der junge Italiener schon 45 Punkte Vorsprung auf Lewis Hamilton. Fünf Punkte hinter dem Rekordweltmeister lauert George Russell.

ran fasst alle Informationen zum Ungarn-Grand-Prix zusammen.