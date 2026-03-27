ran Mehr Sport Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Das dritte Rennwochenende in der Formel 1 steht an: Die Königsklasse des Motorsports gastiert in Japan. In den letzten vier Jahren stand Max Verstappen immer ganz oben auf dem Treppchen, doch beim freien Training zeigt sich ein anderes Bild. Und auch Top-Favorit Mercedes muss sich geschlagen geben.

Oscar Piastri hat die zweite Trainingssession in Japan gewonnen und damit bei McLaren Hoffnungen auf ein erfolgreiches Wochenende geschürt. Der Australier drehte in 1:30,133 Minuten die schnellste Runde des Tages auf dem Traditionskurs in Suzuka und verwies die beiden Mercedes-Piloten Kimi Antonelli (Italien/0,092 Sekunden zurück) und WM-Spitzenreiter George Russell (Großbritannien/0,205) auf die Plätze zwei und drei. Regeländerung! FIA schraubt noch vor Japan am Qualifying Piastri, in der vergangenen Saison Dritter in der Gesamtwertung, erlebt bislang ein enttäuschendes Jahr. Bei seinem Heimrennen in Melbourne war er aufgrund eines Unfalls auf der Installationsrunde noch vor dem Start ausgeschieden, eine Woche später verhinderten dann technische Probleme eine Rennteilnahme.

Formel 1: Max Verstappen nur knapp in den Top 10 Nach den Silberpfeilen folgte am Freitag auf dem vierten Rang Weltmeister Lando Norris (Großbritannien), der dabei aber 0,516 Sekunden hinter seinem McLaren-Teamkollegen lag. Charles Leclerc (Monaco/0,713) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/0,847) schafften es mit ihren Ferraris nur auf die Ränge fünf und sechs, Nico Hülkenberg (Emmerich/1,308) fuhr im Audi auf den siebten Platz. Red-Bull-Star Max Verstappen fehlten als Zehnter schon 1,376 Sekunden zur Spitze. Altmeister Fernando Alonso, der das erste Training noch ausgesetzt hatte, saß in der zweiten Session wieder in seinem Aston Martin (Platz 19/3,463). Den Medientag am Donnerstag hatte der Spanier "aus persönlichen familiären Gründen" noch verpasst, Gerüchten zufolge soll der 44-Jährige erstmals Vater geworden sein. Die Bestzeit von Piastri verspricht große Spannung für das Qualifying am Samstag. Am Sonntag findet der Große Preis von Japan statt. Auch interessant: Aus von Audi-Boss Jonathan Wheatley - war das der wahre Abgangsgrund?

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