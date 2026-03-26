Formel 1
Formel 1: Regeländerung! FIA schraubt noch vor Japan am Qualifying
Aktualisiert:von Anne Malin
ran Mehr Sport
Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren
Videoclip • 02:07 Min
Schon vor Beginn der Formel-1-Saison hagelte es Kritik von allen Seiten an dem neuen Regelwerk. Jetzt reagiert die FIA kurzfristig und entschärft eines der zentralen Probleme der neuen Ära noch vor dem Großen Preis von Japan.
Normalerweise werden große Veränderungen im Reglement der Formel 1 mindestens vier Wochen vor dem Inkrafttreten kommuniziert, doch in diesem Fall waren sich alle Rennställe und die FIA selbst einig. Bereits beim Grand Prix in Suzuka wird die Energieaufladung beim Qualifying angepasst.
"Diese Anpassung trägt dem Feedback der Fahrer und Teams Rechnung, die betont haben, wie wichtig es ist, das Qualifying als Leistungsherausforderung beizubehalten", teilte die FIA mit.
Zukünftig können die Piloten beim Fahren statt neun nur noch acht Megajoule zurückgewinnen. Damit soll das sogenannte Super-Clipping verhindert werden.
Formel 1: Was ist Super-Clipping?
In der neuen Ära der Formel 1 ist das Energiemanagement einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die Fahrer müssen möglichst gut rekuperieren, damit der Akku an den relevanten Stellen voll ist. Das Besondere an den neuen Energie-Generatoren ist, dass sie nicht nur beim Bremsen rekuperieren können, sondern auch beim Gasgeben. Am Ende einer langen Geraden oder in Highspeed-Kurven schaltet der Motor in den "Harvest-Mode", um mehr Energie speichern zu können. Dafür muss der Fahrer nicht vom Gas runtergehen.
Dies führt dazu, dass das Auto ab einem gewissen Punkt nicht weiter beschleunigt und die Höchstgeschwindigkeiten aus vergangenen Saisons nicht erreicht werden können. Es ist wie eine Art Glasdecke, die dafür sorgen soll, dass die Energie an relevanteren Teilen der Strecke genutzt werden kann. In der Theorie sollen so die Rundenzeiten verschnellert werden.
In der Praxis führt es zu sichtbarem Verlust von Höchstgeschwindigkeiten. Bereits beim Test in Bahrain zeigten sich in einigen Kurven bis zu 30 km/h Verlust im Vergleich zu den alten Boliden.
Videos zur Formel 1:
ran Mehr Sport
Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren
Videoclip • 02:07 Min
ran Mehr Sport
Formel 1 - Netz feiert Rekord-Pole: "Antonelli-Ära ist in Shanghai angekommen"
Videoclip • 01:04 Min
ran Mehr Sport
Formel 1: Doch alles beim Alten? Ferrari "verkackt" mal wieder Strategie
Videoclip • 02:05 Min
Formel 1: Neue Qualifying-Regeln sollen wieder Fahrer in den Mittelpunkt stellen
Ab dem Grand-Prix in Japan können die Fahrer im Qualifying insgesamt weniger Energie zurückgewinnen. Somit greift das Super-Clipping weniger und die Fahrer können besser beschleunigen.
Nach dem Großen Preis von China hatten sich die Formel-1-Teams für diese Regeländerung ausgesprochen. Ursprünglich wollte die FIA noch das Rennwochenende in Japan abwarten, aber aufgrund der Zustimmung aller Teams wurde die Anpassung bereits kurzfristig vorgenommen.
Über die Grand-Prix-Distanz wird die Energiemenge allerdings nicht angepasst, da die Rennen laut FIA "operativ erfolgreich" verlaufen.
Auch interessant: Power Ranking vor Japan: Piastri schwach, Verstappen fällt fast aus Top 10
Mehr Formel 1:
Formel 1
Eklat: Verstappen wirft Reporter aus Medienrunde
Bei der Medienrunde ließ er einen britischen Journalisten aus dem Raum entfernen.