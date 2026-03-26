Formel 1: Regeländerung! FIA schraubt noch vor Japan am Qualifying

ran Mehr Sport Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren Videoclip • 02:07 Min Link kopieren Teilen

Schon vor Beginn der Formel-1-Saison hagelte es Kritik von allen Seiten an dem neuen Regelwerk. Jetzt reagiert die FIA kurzfristig und entschärft eines der zentralen Probleme der neuen Ära noch vor dem Großen Preis von Japan.

Normalerweise werden große Veränderungen im Reglement der Formel 1 mindestens vier Wochen vor dem Inkrafttreten kommuniziert, doch in diesem Fall waren sich alle Rennställe und die FIA selbst einig. Bereits beim Grand Prix in Suzuka wird die Energieaufladung beim Qualifying angepasst. "Diese Anpassung trägt dem Feedback der Fahrer und Teams Rechnung, die betont haben, wie wichtig es ist, das Qualifying als Leistungsherausforderung beizubehalten", teilte die FIA mit. Charles Leclerc stapelt tief vor Grand Prix in Suzuka: "Erheblicher Vorteil" für Mercedes Zukünftig können die Piloten beim Fahren statt neun nur noch acht Megajoule zurückgewinnen. Damit soll das sogenannte Super-Clipping verhindert werden.

Formel 1: Was ist Super-Clipping? In der neuen Ära der Formel 1 ist das Energiemanagement einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren. Die Fahrer müssen möglichst gut rekuperieren, damit der Akku an den relevanten Stellen voll ist. Das Besondere an den neuen Energie-Generatoren ist, dass sie nicht nur beim Bremsen rekuperieren können, sondern auch beim Gasgeben. Am Ende einer langen Geraden oder in Highspeed-Kurven schaltet der Motor in den "Harvest-Mode", um mehr Energie speichern zu können. Dafür muss der Fahrer nicht vom Gas runtergehen. Dies führt dazu, dass das Auto ab einem gewissen Punkt nicht weiter beschleunigt und die Höchstgeschwindigkeiten aus vergangenen Saisons nicht erreicht werden können. Es ist wie eine Art Glasdecke, die dafür sorgen soll, dass die Energie an relevanteren Teilen der Strecke genutzt werden kann. In der Theorie sollen so die Rundenzeiten verschnellert werden. In der Praxis führt es zu sichtbarem Verlust von Höchstgeschwindigkeiten. Bereits beim Test in Bahrain zeigten sich in einigen Kurven bis zu 30 km/h Verlust im Vergleich zu den alten Boliden.

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