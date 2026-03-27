Formel 1
Formel 1: Mercedes auch beim Grand Prix von Suzuka in Japan beim 1. Training stark
Veröffentlicht:von SID
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Formel 1: Ferrari-Fight begeistert Netz - Spott für McLaren
Videoclip • 02:07 Min
Die Mercedes sind aktuell nicht zu stoppen. Auch im 1. Freien Training von Suzuka waren George Russell und Kimi Antonelli wieder die Schnellsten.
Mercedes hat auch in Japan die erste Trainingssession der Formel 1 gewonnen. Der britische WM-Spitzenreiter George Russell, Sieger beim Saisonauftakt in Australien, fuhr in Suzuka in 1:31,666 Minuten die schnellste Runde.
Sein italienischer Teamkollege und Shanghai-Gewinner Kimi Antonelli lag mit nur 26 Hundertstel Rückstand auf dem zweiten Platz.
Hinter den Silberpfeilen machte McLaren einen guten Eindruck. Weltmeister Lando Norris (Großbritannien) wurde Dritter (0,132 Sekunden zurück), Oscar Piastri (Australien) lag auf Rang vier (0,199 Sekunden).
Es folgten die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc (Monaco/0,289 Sekunden zurück) und Rekordweltmeister Lewis Hamilton (Großbritannien/0,374) auf den Plätzen fünf und sechs.
Der viermalige Champion Max Verstappen fuhr auch zu Beginn des dritten Rennwochenendes der Saison klar hinterher. Der niederländische Red-Bull-Star lag als Siebter fast acht Zehntel hinter Russell (0,791).
Nico Hülkenberg (Emmerich) wurde mit seinem Audi Zwölfter (1,132) und dabei nur knapp von seinem Teamkollegen Gabriel Bortoleto (Brasilien), der den elften Platz erreichte, geschlagen (1,093).
Am Sonntag um 7:00 Uhr findet der Große Preis von Japan statt.
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